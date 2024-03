Chats filtrados: “Infidencia” de Aldo Cantero “no perjudica”, dice fiscal general

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti habían imputado al expresidente Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios por supuesta filtración de datos secretos sobre Horacio Cartes, quien había presentado una denuncia.

Luego, ABC publicó supuestos chats entre el fiscal Cantero y el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, en el que se deja entrever que este último habría digitado la imputación.

Tras haber tomado estado público dicha conversación, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había decidido apartar de la causa a ambos agentes y a la adjunta, Patricia Rivarola. Además, Cantero y Grisetti fueron puestos bajo sumario administrativo ante “dudas” sobre sus actuaciones.

No obstante, en conferencia de prensa, Rolón defendió el trabajo realizado por el equipo del Ministerio Público en cuanto a la causa.

Fiscal general dice que “infidencia” de Aldo Cantero “no perjudica”

"Prueba de ello es que hasta ahora nadie discute, ni en los medios de prensa ni siquiera los defensores. Los dos aspectos que hacen a la investigación preliminar -la justificación del hecho y la participación criminal- hasta ahora no se discuten. Estamos en los accesorios, discutimos los chats y aspectos que también enviamos a Superintendencia, pero estas cuestiones elementales, no", expresó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en entrevista con la 780 AM.

Mencionó que la imputación contra el expresidente y sus exfuncionarios no está viciada de irregularidades es que no hay cuestionamientos por parte de la prensa ni las representaciones legales de los acusados.

“Prueba de ello es que hasta ahora nadie discute, ni en los medios de prensa ni siquiera los defensores. Los dos aspectos que hacen a la investigación preliminar -la justificación del hecho y la participación criminal- hasta ahora no se discuten. Estamos en los accesorios, discutimos los chats y aspectos que también enviamos a Superintendencia, pero estas cuestiones elementales, no”, dijo.

Emiliano Rolón se desmarcó del cartismo

En otro momento, el titular del Ministerio Público indicó que “es un concepto injusto” que vinculen a la Fiscalía con el cartismo, pues afirmó que “nosotros nos ubicamos siempre en la faz media, no nos ubicamos en los brazos de ningún grupo político”.

Además, alegó que la demostración de ello es -por ejemplo- que la Fiscalía se ratificó en su acusación al senador Hernán Rivas, que pertenece a dicho grupo político.