Kattya Gonzáñez: sin avances importantes sobre acción de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no se pronunció sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad que había presentado Kattya González contra su expulsión de la Cámara de Senadores, el pasado 27 de febrero.

“Lo que tenemos son algunas opiniones aisladas de algunos miembros de la Sala Constitucional que hablan que supuestamente le van a imprimir un trámite expedito a la acción, pero en el expediente mismo aún no se dibuja una hoja de ruta. No hay una respuesta, ya sea a través de una providencia, todavía no tenemos el autointerlocutorio que admita la acción, que es el primer paso; posteriormente, tiene que dar una respuesta a la medida cautelar, independientemente que el fondo de la cuestión le toque mucho más tiempo decidir o que decidan el tratamiento de la Corte”, mencionó.

Insistió que lo que buscan, en la brevedad, es una respuesta a la medida cautelar que planteó para su reposición. “Acá lo que estamos esperando es que se resuelva la medida cautelar, que requiere una respuesta pronta, porque una respuesta en un año o dos, a nosotros no nos sirve”, agregó.

“Los hechos nos deben dar una hoja de ruta en una respuesta rápida. Ya pasaron más de 40 días de mi expulsión ilegal. Yo dejé de ejercer la profesión para dedicarme a tiempo completo a la actividad legislativa y necesito una respuesta de la Corte para también reencausar mi vida”, dijo.

Expectiva positiva en Sala Constitucional

En cuanto al resultado, indicó que la renovación de los miembros de la Sala Constitucional permite que haya una expectativa positiva pues dijo que se percibe un ”cambio de sentido en el funcionamiento de la Corte”.

Igualmente, indicó que espera que desde el cartismo no se pretenda influir en los miembros de dicha Sala.

“Esperamos como paraguayos, más allá del caso individual, que la Corte pueda dar una respuesta, sea positiva o negativa”, resaltó.