Jatar recibió segundo reposo tras consultar por teléfono, confirmó su médico

Luego de que saliera a luz que el diputado Jatar Fernández pidió el comisionamiento de Mauro Ruiz Díaz, exdirector de Inteligencia de la Senad, el parlamentario decidió no presentarse a trabajar este martes. Como justificativo, presentó un certificado de reposo por dos semanas, firmado por el médico cirujano José Marín.

El profesional confirmó a ABC Color que él firmó el reposo a pedido del legislador, luego de una llamada telefónica. Es decir, Fernández ni fue examinado por el médico antes de obtener un reposo de dos semanas.

El doctor relató que el diputado se sometió a una cirugía bariátrica en abril y su reposo en ese entonces fue del 28 de dicho mes al 13 de mayo. Luego de ese periodo, el legislador acudió a la sesión llevada a cabo la semana pasada.

“Me dijo que estaba un poco débil para asistir a sus actividades y necesitaba un poco más de reposo, suele ocurrir porque estos pacientes consumen muy poco alimento y tienen periodos muy importantes de descenso de peso, que les cansa, les cuesta cumplir con sus obligaciones, entonces creí conveniente que pueda reposar por lo menos dos semanas más, ajustar el tema de la dieta, hasta que se sienta mejor”, argumentó.

Señaló que hablaron nada más por teléfono. “Yo le cité al consultorio pero no pudo venir... pero me pidió descansar un poco más, el certificado lo pasé por WhatsApp, pero ya mandó retirar el original”, agregó.

“Es normal” dar reposos por teléfono, dice el médico

Señaló que está en contacto permanente con su paciente y la última vez que lo revisó fue el lunes pasado, en su consultorio. “Y realmente me estaba diciendo que le costaba la dieta porque hay reducción sustancial de las calorías que está consumiendo, me decía que se sentía cansado y no podía cumplir bien con sus funciones”, manifestó.

Finalmente, consideró que es “normal actualmente” que los pacientes se comuniquen con sus pacientes vía telefónica y que él no puede de por sí confirmar los síntomas. “No voy luego a corroborar lo que él me dice, que se siente cansado, no tengo forma de corroborar, pero es algo que suele ocurrir en los pacientes”, argumentó.