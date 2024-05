Muchas dudas sobre entrega de kits para indígenas, vía Unops, con plata de Itaipú

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) promociona con bombos y platillos la entrega de víveres a los nativos en sus redes sociales; sin embargo, saltan dudas sobre el proceso de la entrega y el control de estos alimentos.

El proceso se realiza utilizando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que puentea a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con recursos que salen de la Itaipú Binacional.

En el portal de la Unops aparece un contrato a largo plazo para la empresa El Castillo SA, pero esta firma no es la que actualmente entrega estos alimentos a las familias indígenas, pese a ser la encargada por el organismo internacional y tener la mejor oferta, según los documentos que tenemos en nuestro poder.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo a largo plazo permite que el Indi solicite a la Itaipú Binacional la cantidad que sea necesaria y esta a su vez a la Unops que debería comunicar la provisión a El Castillo.

Según el propio asesor financiero del Indi, Gregorio Lezcano, la firma Beltrom SA es la que entrega los kits y no El Castillo SA. Se lavó las manos porque solo se encargan de la entrega.

“Se pide la cantidad que se necesita por cada comunidad indígena a Itaipú. La firma que entrega en estos momentos es Beltrom SA”, sostuvo Lezcano.

La presidenta del Indi, Marlene Ocampos, se encuentra en un congreso en Venezuela y no respondió nuestras consultas.

El kit abarca por ejemplo aceite comestible, arroz tipo II, azúcar blanca, coquito, sal fina, carne conservada y jabón en pan.

Lea más: “Ganancia” de Unops a costa de Itaipú ya supera US$ 7,4 millones en un año

No se pueden comprar vía Unops yerba mate ni jugo en polvo. Imágenes que entregaron a ABC Color muestran que los kits que entregan sí cuentan con estos productos que no pueden ser adquiridos por el organismo internacional, pero desde el Indi no supieron explicar el caso porque no fue el ente el que realizó el proceso y pasaron la pelota a la Unops.

En el caso del organismo internacional tratamos de tener la versión del presidente, Roberto Carrillo Castillo, pero hasta el cierre de nuestra edición no lo conseguimos. Tampoco el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, quiere hablar sobre el tema.

US$ 7,4 millones en un año

El organismo internacional Unops se queda con el 27,5% del monto total de cada proyecto por ser pasapapeles en los contratos que “bypasean” a la DNCP. Los millones de dólares salen de la Itaipú. Entre abril del 2023 y abril del 2024, se alzaron con US$ 7,4 millones, más de G. 54.000.000.000, en unos 35 contratos.

Entre las instituciones más beneficiadas con los contratos que se realizan vía Unops están el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Comisión Nacional Demarcadora de Límites y varias gobernaciones. Ahora también se suma el Indi.

Todos los contratos que se firman con recursos mayormente de la Itaipú, utilizando la Unops, no tienen control y hasta se desconoce el proceso hasta la firma del documento. En el caso del Indi, no se tiene la certeza sobre la cantidad de los kits entregados.

Otro llamado vía DNCP por G. 12.000 millones para el Indi

En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), aparece una licitación para la provisión de alimentos por G. 12.000 millones, impulsado por el Instituto Nacional del Indígena (Indi).

De acuerdo con el portal de compras públicas, la evaluación de ofertas está cerrada. El llamado tiene protestas por parte de potenciales oferentes pero que por el momento fueron rechazadas por la DNCP. Fidesa SA considera limitante para las empresas, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

“La experiencia solicitada en la provisión de kits de alimentos para personas es un requisito limitante. Debe admitirse la experiencia no sólo en Kits de alimentos sino provisión de alimentos para personas. Ya que es éste el objeto de la contratación del llamado”, dice una parte de la protesta.

“El requisito de capacidad técnica garantía de calidad-certificaciones ISO, es un requisito limitante y no siendo necesario contar con certificaciones internacionales cuando los organismos con competencia nacional como el INAN ofrecen suficientes garantías de calidad. Además, este ha sido el uniforme criterio de la la DNCP en casos anteriores por lo que solicitamos se aplique el mismo criterio eliminando este requisito”, dice en otra parte.

Lea más: Indígenas permanecen frente al Indi en terribles condiciones

“Esta Dirección considera que los motivos por los cuales como -kits de alimentos- resulta suficientemente razonable, no se observa una trasgresión a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley N” 2O5l/O3, no obstante, en cuanto al segundo punto impugnado se reitera que ante la emisión de un nuevo acto -adenda al PBC-, la firma recurrente en caso de sentirse agraviada, debió protestar las nuevas bases y condiciones del llamado, consecuentemente, corresponde rechazar el recurso interpuesto”, dice la DNCP.