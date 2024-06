Santigo Peña se “inmiscuyó” en el caso de Erico Galeano y mantenerlo es una “hipocresía”, apunta exministra

Durante la sesión inaugural de la 54° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente Santiago Peña había declarado que el “crimen organizado es una amenaza que trasciende fronteras” aunque en su entorno hay personas investigadas por eso, como por ejemplo el senador cartista Erico Galeano, imputado y acusado por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Al respecto, la exministra de Justicia Cecilia Pérez consideró como “muy preocupante” que Peña se haya inmiscuido en el manejo de la causa al ser presidente, ya que esto implicaría una “violación constitucional” en referencia a los Poderes del Estado y sus independencias.

“Él dijo que era un tema judicial y esto no es poca cosa; estamos hablando de cuestiones políticas inexistentes en nuestra Constitución Nacional inventadas o creadas para dar un manto de impunidad porque no es que la Fiscalía le sobreseyó. Estamos hablando de inmiscuirse en el proceso y no lo hizo solo una vez”, apuntó.

Incluso dijo que esta actitud del mandatario corresponde a un “mensaje nefasto desde cualquier punto de vista para un presidente, ya sea Santiago Peña, Mario Abdo Benítez o sea quién fuere”.

“Hipocresía” por mantener a Erico Galeano

En referencia a la Cámara de Senadores, a la que calificó que tiene un “deterioro absoluto”, también declaró que es una “hipocresía” defender y mantener a Erico Galeano con argumentos como el “des-desafuero”.

“Se crea una figura que no existe, la crisis trepó y es un precedente negativo. Es el riego de estas mayorías coyunturales y sus decisiones nefastas para el funcionamiento de una República con un sistema de tres poderes que deben evitar injerencias. Al mantenerlos y defenderlos estamos en una hipocresía por dar un discurso de fortalecimiento pero al mirar al otro lado se ven consonancias entre el sector mayoritario y el presidente”, sentenció.

