Grandes frigoríficos elevan “artificialmente” precio de la carne, denuncia senador opositor

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el opositor Salyn Buzarquis (PLRA) pidió a la Mesa Directiva analizar lo que sostiene es una amenaza directa para 300.000 puestos laborales.

El parlamentario afirmó que, mientras que la carne cada día es más cara para los paraguayos, el hato ganadero disminuye y el empleo en la ganadería está bajo peligro. Señaló que esto ocurre debido al oligopolio de los grandes frigoríficos del Paraguay, principalmente de las firmas “Minerva” y “Concepción”, que dominan el 70% del mercado, según el legislador.

“Desde hace algunos años el precio de la carne se esta volviendo más inaccesible para el paraguayo. No así lo que perciben los ganaderos. Hay estudios que reflejan claramente que está en peligro la seguridad alimentaria en el Paraguay y la drástica disminución de empleo en el sector ganadero”, aseveró.

“Estamos ante un cuasi oligopolio prohibido por la Constitución Nacional. No hay competencia cuando el trabajador y el productor no tienen posibilidades de decir “a usted no le vendo, vendo a otro”, porque son unos pocos los que controlan el mercado”, sentenció.

Así operan, dice

Buzarquis explicó que esto ocurre cuando, de manera “artificial” fijan el precio del mercado regulando la capacidad operativa de los frigorificos. Para ello, estas industrias trabajan al 50 % o al 40 % de su capacidad desabasteciendo el mercado. “No se abastece el mercado local, sube el precio a la gente, el productor gana mucho menos y la ganadería se convierte en un rubro que hoy está perdiendo y deja de ser rentable”, lamentó.

Buzarquis instó al presidente de la República, Santiago Peña, a no solo buscar “generar” empleos, sino a cuidar los trabajos existentes. Señaló que para este tipo de abusos existe la intervención del Estado. “No hablamos de libre mercado cuando no hay competencia”, dijo al cuestionar la inacción de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).