Expulsión de Chaqueñito de HC es por ausencias e indisciplina, y no por video, según Bachi

Una seguidilla de hechos de indisciplina y ausencias en reuniones fueron la causa de la expulsión de la bancada de Honor Colorado de Javier “Chaqueñito” Vera, y no así el video del caso de sextorsión al que aludió el legislador, según confirmó Basilio “Bachi” Núñez.

“Nosotros no vamos a asumir los errores de otros, una seguidilla de errores hasta de disciplina dentro de la bancada y la bancada tiene una disciplina, primero. Si vamos a estar estudiando el orden del día cada semana, ese legislador que es de Honor Colorado tiene que estar presente, ya sea de forma presencial o virtual, porque si no estamos presentes, entonces no somos una bancada”, aseveró en conversación con el programa Mesa con Enrique Vargas Peña de ABC TV.

Aclaró que también Javier Vera tuvo comportamientos que faltaron a la ética del movimiento, e indicó que no se trató de ninguna cuestión homofóbica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por otro lado, está también el comportamiento ético, que no se entienda también como una cuestión homofóbica como quieren instalar algunos, ético en el sentido de que si yo soy senador tengo que tener un comportamiento con mis pares y con la gente y el buen trato es la premisa”, aseguró.

Lea más: Versión de Chaqueñito sobre caso sextorsión tras su expulsión de HC

Bachi recordó comportamiento de Vera con funcionaria

Entre los comportamientos no éticos que tuvo Javier “Chaqueñito” Vera con funcionarios del Congreso Nacional, Bachi Núñez recordó el caso de la funcionaria de una parcialidad indígena que fue tratada de manera denigrante por el ahora exintegrante de Honor Colorado. Sin embargo, fue la misma bancada que hoy lo expulsó de sus filas quien lo salvó de una sanción cuando se denunció el caso.

“Yo no puedo prohibirle por ejemplo, hasta como hacen algunos senadores, ‘no, yo soy presidente del congreso, ahora me subo al ascensor, nadie se va a subir conmigo, yo nomás tengo que respirar ese aire cuando estoy subiendo’, hay colegas que hacen eso, te doy nomás ese trato despectivo que algunas veces se hacen con el funcionariado público del Senado, como pasó ya también con esta señorita que es de una parcialidad que no me acuerdo, que es de la comunidad indígena”, precisó.

Dijo que este tipo de hechos ocurrieron sucesivamente, y que en la bancada de Honor Colorado no están para tenerle a una persona dentro de la bancada, solo porque va a votar por en la misma línea, porque es un voto.

“La bancada se reunió y por unanimidad se decidió su separación, independientemente se tenga video o no de Javier Vera, esa es una cuestión personal, pero no se tolera dentro de Honor Colorado las ausencias repetidas, cuando se necesita que ese integrante de la bancada vote, desaparece, tiene que haber una cierta disciplina, y es el motivo principal, aparte de otras conductas”, insistió.



Lea más: “Chaqueñito” queda impune tras amenazar a funcionaria del Senado

Bachi descartó pedido de pérdida de investidura de Chaqueñito

El presidente del Congreso Nacional dijo que los senadores se deben apegar al comportamiento ético que índica el código de la Cámara, y pese a que negó que el video del caso de sextorsión fue la causa de la expulsión de la bancada de Javier Vera, dijo que niños y niñas acceden constantemente a través de las redes sociales a las sesiones, lo cual aseguró es otro motivo más para cuidar su comportamiento y apegarse a lo ético.

“Su vida privada es su vida privada, él es responsable, todos los senadores somos responsables de nuestra vida privada, entender nomás de que somos funcionarios públicos y que de alguna forma eso influye también para la percepción de la gente. A nosotros nos están viendo también niños, niñas ahora con las redes sociales, entonces de alguna forma entonces cuidarse y tratar de manejarse dentro de lo ético, hay un código de ética del Senado, entonces creo que es prudente”, insistió.

Agregó que no hay ningún pedido de pérdida de investidura de parte de la bancada, porque supuestamente hay videos, es más, insistió en que ni siquiera es una causal, porque Juan Pérez, senador, tiene un video, que no sabemos de qué época, de pérdida de investidura.

Sin embargo, algo que no consideró Bachi Núñez, es a los cuestionados senadores, como el caso de Erico Galeano, que actualmente cuenta con un proceso judicial abierto por un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que sigue en la bancada.