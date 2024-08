“Hambre cero”: “Bachi” pide rescisión con empresas denunciadas, pero niega vínculos

Basilio “Bachi” Núñez tuvo opiniones zigzagueantes hoy al ser consultado sobre las denuncias contra el programa “Hambre cero” desde el primer día de su implementación.

En un primer momento, dijo que hay que tomar las denuncias con seriedad y pidió al Ministerio de Desarrollo Social, las gobernaciones y municipios que tomen cartas en el asunto y que obliguen a las empresas adjudicadas a corregir las falencias.

Pidió además a los docentes, directores y padres de estas instituciones que comuniquen lo que está sucediendo a las autoridades responsables del programa.

“Las empresas fueron adjudicadas, se les va a pagar, este es un programa del Gobierno nacional con un amplio respaldo del Congreso, tuvimos 38 votos en el Senado. Con mucho celo vamos a cuidar”, refirió.

“Bachi” pidió rescisión de contrato con aquellas que no cumplan

El presidente del Congreso pidió incluso que, en caso de que estas empresas denunciadas no corrijan las falencias, sean sacadas del programa. “Que las empresas o pseudoempresas no entren a lucrar con esto. Hay cláusulas de rescisión que se tienen que contemplar en estos casos y más si son repetitivas”, enfatizó.

“Bachi” pidió que se tome las denuncias, que se verifique si son reales y que en esos casos se tomen las medidas correspondientes. “Al presidente de la República no le va a temblar el pulso para firmar o hacer firmar rescisiones cuando corresponde, sea a la empresa que sea”, agregó.

Sin embargo, al ser consultado con respecto al plazo que debería tomarse para la corrección de estos problemas, relacionados principalmente con la calidad de los alimentos que recibieron las poblaciones más vulnerables, el presidente del Congreso empezó a “entibiar” su discurso. “Eso corresponde que los ejecutivos respondan”, expresó.

“La cocina no es mi fuerte”, dijo cuando se le consultó sobre escuelas que recibieron insuficiente cantidad de insumos. “La cantidad no puedo responder, eso queda a cargo de la empresa. Es el primer día, hoy es el segundo”, agregó.

“No hay empresas amigas”, dijo “Bachi”

Con su habitual temperamento, el presidente del Congreso cambió completamente el tono cuando se le consultó si había empresas ligadas a él. “Qué empresa yo voy a tener... Vamos a hacer preguntas serias, por favor”, dijo.

Al ser consultado sobre las denuncias realizadas por este medio acerca de empresas ligadas al vicepresidente de la República, volvió a responder ofuscado y negó esos vínculos.

“Pasa que ustedes ven fantasmas y en el periodo anterior no vieron. No voy a dar nombre de los medios, pero no vieron”, dijo en clara referencia a los medios críticos al gobierno cartista.

“El vicepresidente de la República es una persona que trabaja todos los días por el país. Que un medio diga que está vinculado le fortalece. Gracias a eso, nosotros ganamos por más de 600.000 votos”, agregó y cortó la conferencia de prensa.