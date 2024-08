Lalo: diputada Celeste Amarilla dice que teme por su vida y pide un vehículo blindado

Esta mañana, la senadora Celeste Amarilla solicitó a Basilio “Bachi” Núñez la gestión necesaria para que le sea proveído un vehículo blindado. Confirmó que teme por su vida y que está “en boca de todos”.

“Que me gestionen un vehículo blindado (...) Lo que yo denuncié es cierto y ahora también es amenazado el propio ministro del Interior. Tantos vehículos del Estado están por ahí sin ninguna razón”, declaró ante los medios.

Lea más: Celeste Amarilla revela que “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte

Indicó que no está recibiendo amenazas directas, pero sí “cuanto menos comentarios” que le llevaron a pedir esta medida de protección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo lo tomo con mucha responsabilidad, no es ningún show el que estoy haciendo; francamente no tengo por qué pagar el pato ni siquiera en un susto, no tengo por qué andar por la vida asustada y temerosa”, expresó.

Lea más: Felino Amarilla advierte que estamos en un Estado delincuente

Agregó que el hecho de que haya muerto un diputado en las circunstancias en que falleció Eulalio “Lalo” Gomes “ya es tremendo”, pero que le asesinen a una parlamentaria “en el transcurso de esta guerra” sería aún peor.

Finalmente, indicó que Núñez le pidió que envíe el pedido por escrito y que hará las gestiones con los organismos de seguridad.