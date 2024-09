Minibús incinerado estaba en manos de un particular

El minibús incinerado en Tacuatí, San Pedro, que es un vehículo donado por el Gobierno de Taiwán al Congreso Nacional en el 2019, estaba conducido por un particular que es el concubino de la senadora tránsfuga Zenaida Delgado. Hasta el momento no hay sanciones y no se aclara el caso.