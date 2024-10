Comisión “garrote”: Leite niega conflicto de intereses y dice que ONG de su esposa será “controlada”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el senador cartista Gustavo Leite (ANR), vocero de la comisión bicameral “antilavado de dinero” que investiga a organizaciones no gubernamentales, negó que exista conflicto de interés entre su rol en ese cuerpo investigativo del Congreso y su vinculación con una ONG de rehabilitación de adictos a las drogas, y acusó al senador opositor Eduardo Nakayama de ser “servil” a los intereses del Grupo Zuccolillo, que incluye a ABC Color.

El senador Leite afirmó que todas las cuentas de la organización civil Comunidad Cenáculo en Paraguay, que mantiene en Areguá un centro de rehabilitación desde un enfoque religioso de personas que sufren de adicción a las drogas –que recibió fondos de Itaipú Binacional y Tabacalera del Este S.A.- vinculada al expresidente Horacio Cartes –, han sido rendidas a la propia Itaipú o a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Lea más: ONG de Leite trabaja con adictos a las drogas, pero no aparece en lista de Senad

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo era tesorero hasta julio del año pasado, rendimos cuentas y estamos al día en todo, no sé cuál es el problema”, dijo.

Agregó que el lunes brindará una conferencia de prensa en la que se hará una rendición pública de cuentas de la ONG y afirmó que los fondos de Itaipú se gastaron principalmente en infraestructura, mientras que el dinero de Tabesa y fondos que él mismo donó se destinaron a “gastos corrientes” como electricidad, gas y compras de supermercado.

Señaló como principal aportante de la ONG a la Fundación Santa Librada, que -según afirma- donó alrededor de 200 mil dólares para la compra del terreno en Areguá, donde funciona el centro de rehabilitación.

Niega conflicto de intereses

El jueves, el senador opositor Eduardo Nakayama opinó que la vinculación de Leite con una ONG mientras forma parte de la comisión bicameral que actualmente dice investigar a organizaciones civiles por supuesto financiamiento político significa que el senador cartista es “juez y parte” en el asunto y, por lo tanto, debería renunciar a la bicameral.

Lea más: Ley anti-ONG: “boludeces” pedidas por Santiago Peña tuvieron turbio trámite

Al respecto, el senador Leite opinó que ese argumento no tiene lógica porque él es uno de los que “más impulsa una ley de transparencia y control” a las organizaciones no gubernamentales, y afirmó que la ONG que lidera su esposa también va a ser controlada.

“Yo no me beneficié de mi ONG, yo puse plata, trabajé gratis”, añadió. “Los que no quieren rendir cuentas, los oenegeros profesionales, viven de esto; yo vivo para esto”.

“No hay conflicto de interés, yo voté para que me controlen a mí”, insistió.

Acusa a Nakayama de “servil”

El senador Leite acusó a Nakayama de ser “servil a los intereses del Grupo Zuccolillo” y dijo que está en marcha una campaña mediática para “hacerlo mierda” a él y “matar al mensajero” por la investigación al Banco Atlas –parte de ese grupo empresarial– a partir de una denuncia de la Conmebol por supuesto lavado de dinero.

Lea más: Comisión “garrote” expresó su molestia por el mote

El jueves, la comisión bicameral que integra Leite convocó a representantes del Ministerio Público para cuestionar la falta de avances en la investigación de esa denuncia y la fiscal adjunta Soledad Machuca dijo a los parlamentarios que no se hallaron elementos para llamar a indagatoria o imputar a directivos del Banco Atlas.