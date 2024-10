Senador Carlos Núñez tilda de “bandido” y “transador” al fiscal general del Estado

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC), en el espacio de oradores de la sesión ordinaria, intervino para “desahogarse un poco” del “robo asqueroso que aceptó el Congreso Nacional a este fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sinvergüenza y transador, y agradecer a aquellos senadores y senadoras quienes acompañaron nuestra versión original”, manifestó.

El legislador y excomisario se refirió al proyecto de ley que pretendía desafectar un predio del Ministerio Público, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, a favor de la Policía Nacional y que la semana pasada fue archivado por el Senado por falta de votos para ratificar su versión.

Recordó que la Policía está en el predio desde el año 1950, pero que por “arte de magia” algunos ministros del Interior pasaron a la Fiscalía. Aseguró que ya la Municipalidad de Asunción transfirió el inmueble a título gratuito a la Policía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscal General Emiliano Rolón pide a Diputados rechazar “despojo” de predio

Mencionó que en el predio actualmente funcionan seis departamentos de la Policía. “Cuando yo pedí la desafectación, aprobamos acá (Senado) por unanimidad, pasa a Diputados y ahí se fue a transar con los diputados el fiscal general. Acá en el Senado ofreció cargos, muchísimos cargos, lastimosamente, ese es nuestro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón se llama, bandido”, acusó el cartista.

Núñez dijo que conversó del tema con el presidente de la República, Santiago Peña, cuando se rechazó en Diputados, y él le dijo que se iba a considerar construir otro local para la Policía “pero la palabra termina, Presidente; yo voy a hacer lo que a lo mejor quiso hacer, pero no le salió al senador (Enrique Salyn) Buzarquis (PLRA) de encadenarme ahí, pero es una causa justa. Voy a encadenarme para que no entre ningún fiscal mientras que no se mueva ningún teléfono o televisor que tengan ahí”, manifestó molesto el parlamentario.

Indicó que el local tiene que ser “hermoso y lujoso” como dijo el Presidente. “Voy a estar martillando todos los días al Presidente hasta que cumpla su palabra”, amenazó.