Ley para fideicomiso del IPS con Banco Atlas fue posible gracias a HC y Peña, dice López

Luego de los cuestionamientos del cartismo sobre el fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) con el Banco Atlas del 2017, Benigno López, extitular del ente sanitario en cuestión, salió a aclarar y dar revelaciones sobre dicho acuerdo financiero.

López relató que el IPS tenía entre US$ 300 millones y US$ 400 millones a la vista que no generaban ningún retorno a la previsional, por lo que buscaron alguna forma de financiar la continuidad de obras que “eran sumamente necesarias en aquella época y que estaban todas paradas”.

Una alternativa que plantearon, siempre según su relato, eran los préstamos, pero vieron que representaban un alto costo, por lo que desistieron. Entonces, descubrieron que la figura de la fiducia podría permitir al IPS el uso de sus “fondos ociosos” de manera transparente, acotó.

“Así es que gestionamos la ley y le planteo la idea al presidente (Horacio Cartes) y al ministro que en ese momento era Santiago Peña. Les parece aceptable y entonces empezamos a trabajar en la ley de la fiducia y una ley más amplia, con unas otras cuestiones que pretendimos arreglar en ella. Fuimos a hacer lobby en el Congreso y para el 2016 conseguimos la ley que nos permitía hacer la fiducia”, comentó a la 1080 AM.

Cartes y Santi Peña, al tanto de toda la operación

Prosiguió que luego contrataron al economista —que también fue ministro de Hacienda, hoy Economía— Manuel Ferreira para que les ayude a encontrar un mecanismo financiero que permita al IPS cumplir los compromisos a asumir con el flujo de la previsional sin afectar al fondo de salud.

Tras ello, refirió que abrieron convocatoria de oferentes y terminó siendo el Banco Atlas el contratado, ya que —dijo— era la mejor opción para el IPS.

Los entonces presidente Horacio Cartes y ministro de Hacienda Santiago Peña estaban al tanto de toda la operación, según reveló.

“Entendíamos que había alrededor del 5% anual que se podía usar, hicimos un cálculo y eso es lo que salió de la fiducia. Entonces, empezamos a hablar con los interesados. No había muchos fiduciarios en ese momento, como seis bancos. La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) ninguno de ellos aceptó la posibilidad de ser nuestro fiduciario. De las cuatro entidades financieras que quedaban, había dos que eran muy chicas y entendimos que no tenían la espalda para poder hacer esta figura. Quedaron dos bancos grandes, hablamos con los dos, la mejor oferta financiera para el IPS era la de Atlas y esa fue la decisión que tomamos. Todo eso informé al presidente y al ministro de Hacienda y se avanzó con la fiduciaria”, reveló.

Ley para fideicomiso fue posible gracias a HC y Peña

López, asimismo, afirmó que sin el apoyo de Cartes y Santiago Peña -en aquella ocasión- no se hubiese conseguido la Ley N° 5655/2016 que “complementa, amplia y modifica disposiciones del régimen legal del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social”.

Esta normativa fue la que permitió a la previsional suscribir el contrato de fideicomiso con el Banco Atlas en el 2017.

“Puedo decir con absoluto agradecimiento al presidente Cartes que sin su apoyo no hubiésemos sacado la ley, sin el apoyo de Santiago Peña en el Congreso tampoco. Tuvimos que hacer un lobby importante en el Congreso y creo que ellos entendieron de la naturaleza e importancia de esta ley para IPS, los asegurados y para poder tener la infraestructura que necesitábamos en ese momento”, dijo.

Señaló que el actual presidente Santiago Peña hizo lobby ante los legisladores para lograr la sanción de la ley en el Congreso. “Él me acompañaba al Congreso. Le pedía que por favor lo haga para poder explicar de que estábamos todos en la misma página para conseguir esto y tratar de alguna manera de ir resolviendo los problemas de IPS que siempre le preocuparon a él y al presidente de la República en ese momento”, destacó.

Resaltó resultados del fideicomiso

En otro momento, el extitular de la previsional resaltó que mediante la fiducia de Atlas se logró concluir las obras que estaban paralizadas.

Además, subrayó que “permitió reordenar el funcionamiento del IPS y, mirando hacia atrás, cuando cae la pandemia, el IPS tenía muchas más camas y terapia o infraestructura, que sirvió no solo a IPS, sino a toda la República para hacer frente a ese momento complicado”.