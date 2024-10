Peña “está totalmente perdido y no tiene el poder de decisión”, según Rasmussen de PQ

Stephan Rasmussen, exsenador y actual presidente del Partido Patria Querida, dijo que lastimosamente se está dando lo que muchos decían era esperable con Santiago Peña, Presidente de la República, ya que no es quien toma las decisiones; sin embargo, debe cargar con la responsabilidad de las decisiones que toma Horacio Cartes, lo cual calificó como peligroso para la República.

“(Santiago Peña) Llega al poder con un poder ajeno. En este caso claramente el que tiene el poder en la República es Horacio Cartes, no es nada nuevo, pero no solo eso, sino que de hecho nosotros lo sacamos en varios comunicados, manifestaciones que hacemos política del Partido Patria Querida, que es más peligroso esto de tener el poder de tomar decisiones y ni siquiera dar la cara”.

Explicó que cuando Horacio Cartes era Presidente de la República, tenía que dar la cara y muchas veces hasta se enojaba, pero daba la cara. Ahora, Santiago Peña es quien da la cara por decisiones que no toma, eximiendo de responsabilidad a Cartes.

“Cuando Horacio Cartes era Presidente de la República, tenía que dar la cara y muchas veces se enojaba, cuando le preguntaban ‘¿qué opinas de los jóvenes?, balines de goma’ y demás, pero tenía que dar la cara, él estaba dando la cara. Ahora se están tomando decisiones donde Santiago Peña, quien no tiene la decisión, ni mucho menos la última decisión, él tiene que dar la cara por otros y eso es muy peligroso en una República”, sostuvo.

Relación de Cartes con el poder es directa

Rasmussen dijo que en la política el poder se tiene que ejercer y si uno no tiene el poder para ejercer, lo ejerce otro, lo cual es evidente en el caso de Santiago Peña, que depende totalmente de Horacio Cartes, quien extendió su poder en ambas cámaras del Congreso Nacional.

“Como está constituida la República y la Constitución, la salida del presidente se da a través del juicio político, el juicio político se da a través de las dos cámaras del Congreso, las dos cámaras del Congreso maneja Horacio Cartes, entonces muy sencillo es: vos no haces lo que te digo, sube Alliana de presidente, es muy directa la relación”, aseveró.

Criticó que Santiago Peña es un presidente que le quiere dar el gusto a todo el mundo, comprometiéndose con todos, lo que llevaría a fallarle a varios de los sectores con quienes asume un compromiso.

“A todos les dice que si, se va la oposición, le dice que si, se va el oficialismo colorado con este tema de la ley anti ONG que nadie sabe muy bien de donde salió, una copia de una ley venezolana, le dice que si, se va Corea, le dice que si, se va Arabia, le dice que si, así perdimos el tren de cercanías”, cuestionó.

Santiago Peña está totalmente perdido, según Rasmussen

Rasmussen afirmó que el desgobierno en el que se encuentra hoy día el Presidente de la República, Santiago Peña, afecta y repercute directamente en la ciudadanía.

“Uno no puede gobernar diciendo a todo el mundo que sí, porque obviamente la mitad o probablemente menos la mitad de las cosas va a cumplir y la otra mitad no, y la gente va a decir, ‘esta es una persona que no tiene palabra’, entonces estamos en un desgobierno y eso se ve claramente y repercute directamente en la ciudadanía”, fustigó.

Agregó que la campaña y el esfuerzo del gobierno de Peña en salir al exterior y hablar maravillas de Paraguay y después no ejercer realmente el poder, termina perjudicando no solo la imagen del gobierno, sino que evidencia que el Presidente de la República está totalmente perdido.

“Se fue a la Argentina a defender el periodismo y después de tres días le comenzó a apuntar al cronista como si fuese que él toma la decisión de todo el grupo Zuccolillo, o sea, realmente está totalmente perdido y yo creo que gran parte de la razón por la cual está perdido, es que no tiene el poder para tomar la decisión”, lamentó.

Preocupa despilfarro en el Congreso

El presidente de Patria Querida dijo que es muy preocupante lo que sucede en el Congreso con la masiva contratación de funcionarios adeptos al poder de turno, no solamente es el sentido moral y ético del copamiento del Estado, sino porque está repercutiendo directamente en la ciudadanía.

“Cuando vemos todos estos contratos sin ningún tipo de filtro, simplemente que el presidente del Congreso diga ‘yo le contraté porque es de mi confianza’, pero finalmente no va a hacer nada, esa lógica de utilizar el Estado como un aparato de generar cargos, de generar negocios, uno muchas veces repite esto, pero no une a lo que realmente importa es que por eso es que no hay medicamentos, por eso es que no hay políticas de primera vivienda para la ciudadanía, por eso es que no tenemos transporte público de calidad, por eso es que no tenemos todavía un tren de cercanía”, refirió.

Insistió en que el problema real del copamiento y utilizar el Estado como un botín político es que la ciudadanía queda sin recursos, además de ser algo totalmente ilegal, antiético e inmoral.

“El dinero que gasta el Estado, que gasta el político, un ciudadano está pagando y ese ciudadano está pagando con su esfuerzo, con su trabajo, emprendiendo o aportando ya sea IVA, impuesto, etcétera, y esa noción no existe lastimosamente en el Estado y cuando uno siempre se dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”, afirmó.

”Eso repercute directamente en la ciudadanía y de eso finalmente se trata la política, una mala política que se utiliza para beneficio de unos pocos que están en el poder, obviamente toda la ciudadanía sufre y si uno utiliza la política realmente para brindar servicios públicos de calidad, obviamente la ciudadanía puede tener mucho mejor calidad de vida”, concluyó.