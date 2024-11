Yamy Nal siente vergüenza “de los políticos”

La cuestionada senadora Norma Aquino “Yamy Nal”, quien apenas asumió su cargo dio la espalda a sus electores que votaron por ella para que haga oposición en el Congreso Nacional y se pasó al cartismo, dijo que la gente está cansada de los políticos por su doble discurso.

Manifestó que los senadores de la Bancada Democrática solo se pasa “plagueándose y no da soluciones”, le dijo además que siente vergüenza ajena de la clase política.

“Estuve escuchando a los colegas del Frente Democrático que siempre están con sus discursos de reivindicación ciudadana y ahora se plaguean cuando se quiere modernizar la ANDE ¿A ustedes les importa o no que la gente que con este calor debe sufrir de los apagones, que tengan que sufrir en los hospitales cuando hace calor y se vaya la luz?, se preguntó la senadora Norma Aquino.

Agregó que el presidente Santiago Peña no puede cargar con la pésima gestión de gobiernos anteriores y que se debe avanzar. Lo que no dijo la cartista es que, con la aprobación del préstamo, se estaba endeudando a los paraguayos por otros 17 años más, que el país está al borde del default debido a la pésima gestión.

“Afuera está un pueblo hastiado de la clase política, del retrete de moralidad de la clase política. Hoy me dan vergüenza ajena, siento vergüenza porque soy parte de este pleno. So pretexto de que era de otro gobierno le vamos a negar. Uno no puede cargar con las deudas históricas de otros gobiernos. Habemos algunos colorados que queremos hacer bien, yo soy una colorada”, dijo Norma Aquino de manera eufórica, olvidándose de que está ocupando una silla en el Congreso Nacional gracias a los paraguayos que votaron por un partido de oposición, quienes estaban casados del oficialismo.

No quiere más escuchar que fulano es corrupto, dice Yamy Nal

“Todos los que hablan de democracia, que pito, que flauta...¿Leyeron qué significa este proyecto de préstamo? Es para modernizar la ANDE. La ciudadanía quiere acción, no quiere más escuchar que fulano es corrupto, que mengano es corrupto. Quiere solución y para eso estamos en el Senado para dar solución, no estamos de adornos, disparateros . No estamos para figureterismo, no somos teloneros de algunos medios”, manifestó la cartista en tono sarcástico por, aparentememte, las denuncias que hacen los senadores de la oposición en los medios de comunicación sobre los hechos de corrupción o los atropellos autoritarios.

La senadora dijo que el país está así porque la oposición solo se pasa plagueándose porque también forma parte del gobierno democrático. Nada dijo de que apenas subió al cargo instaló a su hijo Giovanni Paolo Divitto Aquino, que apenas culminó el bachillerato,en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tampoco dijo nada de que, desde que asumió su banca se pasó viajando con plata de todos los paraguayos.

“Estamos en un gobierno democrático y representativo donde las minorías también gobiernan. Todos los partidos que estuvieron antes tienen la culpa de cómo está el país. Si nosotros somos lacras, también fueron lacras la oposición. Siempre hay plagueos de un sector que nunca da solución”, dijo la cartista hacia los opositores, exhibiendo una profunda ignorancia sobre el reparto de responsabilidades en un sistema democrático.

Los millonarios préstamos aprobados

Yamy Nal así respondió a varios parlamentarios que cuestionaron al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo titular es Carlos Fernández Valdovinos por enviar al Congreso Nacional el pedido de préstamo para pagar otro préstamo para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La Cámara de Senadores, luego de un acalorado debate, ayer dio luz verde al gobierno para que contraiga dos préstamos que totalizan 360 millones de dólares que serán para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Uno de ellos, que tiene un plazo de 17 años y se destinará para pagar un préstamo anterior.

El ministro Fernández Valdovinos presentó ambos proyectos como “necesarios para modernizar la ANDE y garantizar el suministro de energía eléctrica durante todo el verano, sin sufrir apagones”.

Muchos senadores opositores cuestionaron justamente eso, que se deba recurrir a préstamos para mejorar el servicio, mientras que el dinero que ingresa de la renegociación con Itaipú va para financiar costosas luces navideñas o para proselitismo y no se destina en la modernización de la ANDE.