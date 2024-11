Basta de privilegios para los políticos, grita un diputado colorado

- ¿Hace cuánto tiempo en el Congreso?

- Este es mi primer período. Antes fui secretario político del presidente Mario Abdo Benítez. Fui jefe de campaña. Fui presidente de Seccional y trabajaba con él en el Senado de la Nación.

-¿Profesión?

-Relaciones Internacionales. Ahora tengo que entregar mi tesis.

-Usted renunció a su cupo de combustibles. Son 5 millones de guaraníes mensuales...

-Sí. Yo presenté una nota pidiendo formalmente mi renuncia al cupo de combustible presupuestado para el año 2025.

-Ahora parece que el mismo presidente del Senado ya considera dejar sin efecto el privilegio del presupuesto. El repudio es general por los privilegios que se autoadjudican...

-Yo voté por el rechazo de los vales de combustible de manera irrevocable. Existen necesidades más acuciantes en el país en los servicios públicos. Es momento de uso adecuado y prudente de los recursos del Estado. Si se aprueban los vales, yo pido donar mis vales a favor de los Bomberos Voluntarios o de la Policía Nacional. Solicité por nota al presidente de la Cámara de Diputados (el cartista Raúl Latorre) el mecanismo por el cual se pueda hacer la donación.

- Hay otros diputados que ya se están adhiriendo, el liberal (”Billy”) Vaesken, por ejemplo...

- Yo me comprometo a rendir cuentas todos los meses sobre las donaciones que quiero hacer.

- Se estima en unos 9 mil millones de guaraníes el despilfarro, si se agrega el seguro médico VIP a los legisladores, si se aprueba en el estudio del proyecto del Presupuesto 2025.

- Eso se trató en mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo en destinar esos fondos al Hospital del Trauma. Otra moción era destinar a Mantenimiento de la Cámara. Ganó esta moción. En el tema combustibles, yo fui uno de los ocho que votó por el rechazo. En el caso del seguro médico, existe un preacuerdo entre los líderes de bancada para suspenderlo. Debe resolver la Cámara de Senadores.

- El senador ( cartista Silvio “Beto”) Ovelar defiende el vale de combustibles. Dice que los parlamentarios del interior necesitan para desplazarse. Cuando se postulan, los elegidos no hablan nunca que van al Congreso para buscar reivindicaciones personales. Otros usan los fueros para proteger sus corrupciones...

- Yo puedo hablar a título personal. Mi decisión fue donar el vale de combustible. No puedo hablar por los otros colegas. Cada uno tiene su posición...

- La falta de ética para autoadjudicarse beneficios es lo que se cuestiona.

- Yo no quisiera entrar a opinar, como le dije, para no herir susceptibilidades de mis colegas. Los privilegios fueron suspendidos en el Gobierno de Mario Abdo Benítez con motivo de la pandemia. La suspensión alcanzó a los funcionarios de los tres poderes del Estado.

- Se está aprovechando de la mayoría absoluta que tiene el oficialismo en las dos cámaras.

- La propuesta partió del Senado. Fue incluida en la Comisión Bicameral de Presupuesto. El tema fue tratado el 11 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados. La última voz la tiene el Senado de la Nación.

- Lo notable es que en Diputados ya se infló en G. 18 mil millones el presupuesto en comparación con lo que solicitó el propio presidente Santiago Peña. Cuando se trata de plata para el bolsillo, ¿no les importa ni lo que defiende el Gobierno?

- El tema específico combustibles, para mí es un problema de contexto. Estamos en un momento de reajuste y en este caso hay un planteamiento para auto reasignarnos. Entonces, para mí la decisión tomada es un problema de contexto. Considero que no es el momento. El mismo presidente (de la República) habla de una austeridad y habla de reajuste, y en este caso el Congreso Nacional está buscando una autorreasignación que yo rechazo. Voté por el rechazo.

- Está el otro privilegio. Incluyeron excepciones a la legislación para continuar favoreciendo a los “nepobabies”...

- Eso es en el contexto del proyecto de ley del Servicio Civil. Eso nos va a llegar a nosotros desde la Cámara de Senadores y yo voy a empezar a leer ese proyecto de ley para poder emitir una opinión acerca de eso. Hasta ahora no tengo.

- En general, la gente ve en el Parlamento a senadores y diputados a los que solo les interesa asegurar alguna ventaja personal y no la defensa de los ciudadanos...

-Es cierto. Estamos en un momento de crispación ciudadana que mira con lupa por el buen uso de los recursos del Estado. Nosotros los políticos deberíamos comprender que nuestra actividad tiene también sus límites. Personalmente soy de la idea de no más privilegios para los políticos, porque nosotros necesitamos recuperar la credibilidad, particularmente en el Congreso Nacional.

- Aparte está la actividad de la Comisión Garrote. Prolongan su vigencia por dos meses más...

- El proyecto contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pretende claramente desincentivar la libre asociación de organizaciones civiles en el Paraguay. Ya existe una sobre legislación, puesto que ya hay instituciones que ejercen un control. Yo estoy de acuerdo en que se controle a los que reciben fondos del Estado. Sin embargo, aquí se produce una intromisión excesiva a la privacidad, se quiere ejercer un control sobre quienes reciben capital privado...

- La ley ya fue promulgada por el presidente de la República. ¿Qué consecuencias puede traer la vigencia de esta ley que tiene una gran repercusión internacional?

- Yo creo que va a traer una gran erosión institucional, especialmente en la justicia, por la gran cantidad de inconstitucionalidades que podrían presentarse a partir de ahora....

- Como consuelo, el presidente prometió arreglar los abusos cuando se reglamente la ley...

- En la reglamentación apenas uno puede introducir detalles pero la ley está ahí vigente. Uno no puede cambiar el sentido de la ley en una reglamentación. Entonces, yo creo que ante el concierto de las naciones, un presidente que postula a su canciller para que sea secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), no puede estar pegado a una ley que desincentiva la libre asociación. Imagínese, el Paraguay fue sede de la asamblea general de la OEA hace muy poco. El Gobierno actual asumió un compromiso internacional de cuidar las organizaciones civiles. Entonces esta ley es un despropósito ante la cooperación extranjera que pueda llegar a recibir la República del Paraguay. La ley pone en riesgo la cooperación internacional.

- ¿Qué le induce al Gobierno aprobar la vigencia de la ley contra viento y marea, contra todas las alarmas y críticas en contra, contra la reacción internacional que está comenzando a producirse?

- Es una venganza. Por eso no le importa. Para eso crearon la comisión “garrote”. Es un garrote contra los enemigos políticos. Acuérdese que ya intentaron atropellar la Constitución cuando trataron de imponer la enmienda en 2017. Fueron las organizaciones civiles las protagonistas para que no se consumara el atropello. Entonces, es como que utilizan su mayoría para una ley garrote que desincentiva la libre asociación. Hicieron aprobar esta semana la prórroga de la comisión “garrote” por otros 60 días. Es más, el pedido de prórroga se efectuó a destiempo. No les importa las formas. Quieren seguir con el apriete a los enemigos políticos del movimiento Honor Colorado. Está claramente dirigida. No llaman a los que manejan la cuestionada OPACI (Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal). No llaman a preguntar por las transferencias que hace Itaipú a ONG que pertenecen a los mismos que manejan la comisión “garrote”. ¿Por qué no hacen preguntas sobre las transferencias de las binacionales a ciertas ONG? Es evidentemente una comisión construida para la venganza a sus enemigos políticos.

- Pero ¿eso puede ser más importante que tener una presencia internacional que tanto dice el presidente que busca con todos los viajes que anda haciendo, tratando de codearse con los mandatarios más importantes del mundo?

- Y mire, el presidente muestra una imagen falsa del Paraguay ante el concierto de las naciones. Hoy aquí estamos en un ambiente de copamiento, no solamente del Poder Legislativo. Está el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura. Hemos visto que la comisión “garrote” ha convocado a fiscales y muchas veces estos fiscales, por el miedo al copamiento que tienen dentro del Jurado de Enjuiciamiento, van a imputar a quien ellos decidan. Y acá hay un gran engranaje para perseguir a los enemigos políticos del movimiento Honor Colorado. Se da claramente con la persecución que hacen en el caso (Banco) Atlas, con el caso Zuccolillo. Quiero recordar que ya han convocado fiscales, ya han convocado a periodistas para que revelen su fuente, lo cual fue en el caso que me toca a mí, por el cual estoy imputado, y el caso de Mario Abdo Benítez ( por la supuesta filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal o por haber viralizado presuntos cobros de Santiago Peña en un banco de plaza). Existe una cuestión que desemboca a partir del copamiento y el uso irresponsable de las mayorías.

- ¿Y cuál es el sentido de esa persecución tardía a Abdo Benítez?

- Yo creo que el presidente de la República y su movimiento deberían dedicarse a gobernar más que a culpar su ineficiencia a un Gobierno que ya no está, tratando de distraer así a la población. Hoy no hemos visto grandes avances en infraestructura, no hemos visto grandes avances en salud. Los mismos diputados de Honor Colorado en la sesión de esta semana estaban cuestionando esta situación y la inseguridad imperante en la República del Paraguay. Los mismos diputados de Honor Colorado estaban cuestionando la gestión de su ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Claudia Centurión). Entonces pienso que este gobierno debería empezar a trabajar de verdad.

- ¿Qué reflexión le merece la descompensación que tuvo en Rio de Janeiro esta semana?

- Yo tengo que admitir que nos preocupamos todos por la salud del presidente y yo mismo he publicado en mis redes sociales mi sentimiento de una pronta recuperación. Pero me decepcionó su reacción en ese video que difundió apenas fue dado de alta. De repente el presidente sale en su tuit como queriendo farrearnos a todos, diciendo que su estrés fue por haberle seguido a la selección paraguaya. La salud presidencial es un tema de Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber y las instituciones deben poder monitorear los controles de su salud. El presidente parece no entender el alcance constitucional de su función, por eso juega o hace bromas con su salud. Si está bien, su deber es despertarse a las cinco o seis de la mañana y ser el último en acostarse y no empezar su jornada a las nueve de la mañana y terminar a las tres de la tarde. Nosotros hemos atravesado en el gobierno anterior una gigantesca pandemia, inundaciones, hemos atravesado dos juicios políticos, hemos atravesado quemazones de bosques y no escuché al jefe de Estado (por Mario Abdo) quebrantarse por la selección.