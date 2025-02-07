“Ambulancia” de Lilian reúne a disidencia colorada con miras a enfrentar al cartismo

La actividad de la disidencia colorada se llevó a cabo en la seccional N° 12 de Asunción. La anfitriona de esta demostración de fuerza, la senadora Lilian Samaniego estuvo acompañada por su hermano y colega Arnaldo Samaniego así como los senadores Juan Afara, Luis Pettengill, Blanca Ovelar; Oscar “Cachito Salomón” y el aspirante presidencial Arnoldo Wiens.

La parlamentaria llegó a la actividad en homenaje a su hermano conduciendo su “Ambulancia Republicana”, un vehículo ploteado con su imagen.

Lea más: Lilian dice que la “ambulancia republicana” liberó al Partido Colorado

Ya en diciembre del año pasado, Samaniego había dicho que será “la ambulancia republicana” que recogerá a los heridos del cartismo y que sus declaraciones hicieron “liberar” al Partido Colorado y adelantar el lanzamiento de Arnoldo Wiens como candidato a la presidencia 2028.

También estuvo presente un tractor amarillo, un vehículo que hacía alusión a la campaña de Arnaldo Samaniego en las elecciones municipales de Asunción. Igualmente, acompañó la jornada una botarga con la imagen del parlamentario.

“Entorno maldito de Cartes”

Al final del 2024, Samaniego cuestionó al cartismo por ser excluida de la Comisión de Amistad Parlamentaria Paraguayo-Americana. Este hecho provocó una pelea entre Samaniego y el senador Antonio Barrios (ANR, HC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El titular del Senado, Basilio Núñez (cartista), recibió dos propuestas para la integración de la comisión. Una firmada por la senadora Samaniego, colorados disidentes de su bancada, por senadores opositores y cartistas, y otra integrada por colorados cartistas y algunos disidentes.

Lilian acusó a su colega, Antonio Barrios, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de encabezar el “entorno maldito de Horacio Cartes”, de ser solo suplente, intrigante y mala gente.

Posteriormente a este impasse, la senadora Lilian Samaniego anunció que sería “la ambulancia republicana que recoja a heridos cartistas”.