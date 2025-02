Peña “es un presidente que está al servicio de la mafia cartista”

El diputado Adrián “Billy” Vaesken cuestionó que el presidente Santiago Peña siga evadiendo las preguntas de la prensa respecto a los chats filtrados de Eulalio Lalo Gomes. Señaló que el mandatario, con su silencio, demuestra ser cómplice y estar al servicio de la mafia.

“El silencio es cómplice. Esto que se está dando a conocer gracias a la prensa investigativa, una vez más hace posible que se desmantele este sistema que corrompe al Paraguay, y que nos damos cuenta de que la narcopolítica está infiltrada”, indicó el diputado Vaesken.

Seguido reiteró: “El silencio es cómplice. Eso te dice el presidente de la República, que sale ahora con el tema de Tirika, tratando de distraer al pueblo paraguayo. Pero la ciudadanía no está distraída porque no hay pan y ellos quieren tapar esto con circo, pero esto no se va a dar”.

Ante la consulta de si Peña no quiere o no puede hablar, el legislador sostuvo: “Yo creo que son las dos cosas. Ustedes sacaron a luz lo que es la mansión porã (linda) de Peña, que es calcado a lo de Arévalo, quien también construyó para su mansión porã, y ahora también vemos que lo hace Rivas”.

“Todos llegaron al poder para construirse para su mansión porã, pero el paraguayo común sigue soñando con su casa propia”, remarcó.

Peña lidera un club de amigos de los criminales, señaló

En otro momento, el diputado apuntó: “Tenemos las pruebas que dicen que este Marcos Alcaraz (Ministro de Inteligencia) tiene vínculos con gente que está en la criminalidad. No puede seguir siendo parte de la mesa de la Codena (Consejo Nacional de Defensa).

Luego fue tajante: “Hoy, el presidente Peña, sus ministros y toda esta gente que está involucrada en hechos sospechosos delictivos y criminales, conforman un club de amigos. La Fiscalía, la Contraloría y Seprelad, son todos un club de amigos de los criminales de turno. ¿De qué va a servir todos los viajes que hizo este señor? Ningún inversionista va a venir.

Para finalizar, Vaesken no se guardó nada y calificó al presidente de la República: “Es un presidente que está al servicio de la mafia cartista, que tiene secuestrado al partido colorado y también al Poder de la República. El poder de la República ellos lo utilizan para beneficios personales. Ellos están cada vez mejor, los ricos más ricos y nosotros, los pobres, estamos remando duro”.