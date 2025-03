Propuesta Lalo a Velázquez: Un millón de dólares por banca en el Senado

El 28 de febrero de 2021, Alexandre Rodrigues escribió a su padre en horas de la noche: “Mañana decile ya a Hugo Velázquez que querés estar (en el) senado. 1m us le damos”. Esta propuesta es aceptada por Gomes, quien le contesta: “Ok. Está bien. Le digo”

Las conversaciones entre Lalo y Alexandre Rodrigues, imputado por supuesto lavado de dinero, asociación criminal y tráfico internacional de drogas, se dieron un día antes de la visita del entonces presidente Mario Abdo Benítez y exvicepresidente Hugo Velázquez al departamento del Amambay. Fue para participar el 1 de marzo de 2021 de los actos conmemorativos por el Día de los Héroes en la zona de Cerro Corá.

Para aquel tiempo ya se anunciaba la precandidatura de Velázquez para la presidencia de la República. Esta intención del ex Número 2, sin embargo, se dio truncada el 12 de agosto de 2022, cuando fue declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos.

“Ya está cerrado”

Luego de la visita de Marito y Velázquez, Lalo Gomes envía el 1 de marzo de 2021 un nuevo mensaje a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. “Ya hablé con Hugo. Ya está cerrado”, escribió el extinto diputado.

A lo que su hijo le contestó: “Que nro?”

Gomes le respondió “que uno o dos” haciendo referencia posiblemente al lugar dentro de la lista de candidatos a la Cámara Alta. “Ahi si” (sic), le aprobó Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente preso en la Cárcel de Encarnación.

Lalo volvió a escribir: “Me (dijo) también que nos va a presentar la gente de Concepción y San Pedro porque no hay un Senador. Y le dije que podemos entrar Canindeyú también” (sic).

Seguidamente, el fallecido legislador que respondía al cartismo le dijo a su hijo: “Le dije ese valor que me dijiste. Me dijo ya me gusta ese tema”. Esta última frase habría sido la respuesta de Velázquez, según los chats intercambiados.

Rodrigues Gomes le contestó con un simple: “Sí”.

Lalo Gomes igualmente le dice a su hijo que supuestamente Hugo Velázquez le dijo que si le llamaba Horacio (probablemente Horacio Cartes) le escuche nomás. “No te va a dar nada ese. Me dijo que de los 17 senadores el va hablar para traer a 4 nomas” (sic).

Alexandre Rodrigues Gomes le respondió de nuevo con un “sí”, a secas.

“Tenemos que estar en el poder”

En otra fracción de mensajes Alexandre le dijo a su padre que es bueno ir viendo el tema de espacio en la lista oficial. A lo que Lalo Gomes le contestó: “Ese ya está”.

Inmediatamente, Alexandre le puntualizó: “Tenemos que estar en el poder”.

Finalmente, Lalo Gomes se postuló a la Cámara Baja en las elecciones internas por el movimiento Colorado Añetete. Sin embargo, luego respondió y su periodo legislativo se caracterizó por ser parte del actual movimiento oficialista; el cartismo. Incluso, integraba la bancada oficial de Honor Colorado en Diputados.

Logística para las visitas en PJC

El intercambio de mensajes también reveló que el entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) y su hijo Alexandre Rodrigues –imputado por supuesto lavado de dinero, asociación criminal y otros– ofrecían toda la logística cuando se producía una visita de autoridades en Pedro Juan Caballero (PJC).

El 28 de febrero de 2021, por ejemplo, Lalo y su hijo Alexandre organizaron la visita de Mario Abdo. “Vamos a tener que usar tu land. Mañana a las 6 y 30 llega el presidente”, escribió Lalo. “Mi auto está aquí en tu casa”, le contestó Alexandre Rodrigues.

En el día del acto en Cerro Corá, Lalo Gomes le informó a su hijo quiénes usaron los vehículos. “En el tuyo estaba (el) vice. Marito le dijo a Juancho, Lalo es nuestro amigo, 4 veces”, escribió Lalo Gomes.

No es la primera vez que se menciona la provisión de logística para los visitantes en Pedro Juan Caballero. En 2023 también saltó el caso de Iuri Borges Gusmao, exjefe de seguridad de Antonio Joaquim da Motta, alias Motinha, quien declaró que supuestamente también estuvo al servicio del actual presidente Santiago Peña cuando visitó esa zona.