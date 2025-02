Diputado Daniel Centurión reconoce que “Lalo” era de “Añetete”, pero niega que haya aportado dinero a la campaña

El diputado Daniel Centurión (ANR-Asunción) reconoció que efectivamente el fallecido Eulalio Lalo Gomes formó parte del movimiento de Mario Abdo Benítez al comienzo de su carrera política, en el año 2017.

Admitió también que Lalo fue electo diputado por este movimiento, que en ese entonces se llamaba Colorado Añetete.

Daniel Centurión detalló que primeramente Lalo Gomes integraba el proyecto de Óscar Tuma, que era un movimiento fraterno para la Senaduría, pero que finalmente Tuma decidió unirse al proyecto de Colorado Añetete.

Recordó a Eulalio Lalo Gomes como un señor “que se comportaba con respeto, un Karai Guasu”, pero resaltó que no tenía mucha información detallada sobre su vida y antecedentes, más allá de que sabían que era presidente de la filial de la Asociación Rural.

Nunca conoció en profundidad a Lalo, afirma

Resaltó que nunca conoció en profundidad al fallecido, y que la única vez que saludó en persona a su esposa fue cuando fue a dar el pésame en el velatorio de Gomes, realizado en Asunción.

Pese a esto, dijo que puede afirmar “de manera contundente”, que Lalo Gomes no entregó US$ 1 millón a la campaña de Mario Abdo Benítez, como se menciona en los chats filtrados.

“En lo que a mí me consta, no puso ese dinero, al menos a Marito no le entregó esa plata”, expresó el diputado Daniel Centurión.

Recordó que el caudal electoral del Amambay “es pequeñísimo”, por lo que “si tenía que bancar su candidatura regional, mal podrían condicionarle en aquel momento a poner dinero”.

Criticó a los colorados que hoy están “en negación con respecto a Lalo Gomes”.

Critica a la ANR por estar “muda”

También criticó a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por estar “muda”, ante los últimos hechos, y al presidente de la República, por no asumir “una posición sobre algo trascendental”.

Lamentó que la Junta de la ANR hoy esté “ausente de estos temas que tendrían que tener prioridad en la agenda partidaria”.

“El seno de la Junta tendría que ser el epicentro de los grandes debates nacionales, sobre todo esto, que afecta a un órgano extrapoder con una función fundamental para la vida republicana de nuestro país”, opinó el diputado.

En otro orden, el legislador informó que la sesión para aceptar renuncia de su colega Orlando Arévalo, ya tiene fecha, y será el martes 18 de febrero, siempre y cuando la Mesa Directiva haga la convocatoria.

Rechazaron proyecto que insta a destitución

En cuanto al proyecto de resolución que instaba a la destitución de los ministros de Inteligencia, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el presidente del cuerpo colegiado desempató y se votó por el rechazo.

“Tratamos de convencer a los colegas que era sano que el Parlamento asuma una posición política. Entendemos que es atribución del presidente destituir a funcionarios de su gabinete, pero ante los hechos que se han viralizado, mal podría continuar al frente de una institución que maneja información sensible y lucha contra organizaciones criminales”, expresó Daniel Centurión en referencia al viceministro de Inteligencia Marco Alcaraz, quien hoy fue salpicado por el escándalo de los chats extraídos del celular de Lalo Gomes.

Mensajes involucran a los hermanos Alcaraz

En los mensajes se revela que Marco Alcaraz, en su rol de fiscal adjunto contra el Narcotráfico, mantenía conversaciones que evidencian un vínculo cercano y presuntas gestiones a favor de causas judiciales en las que estaba implicado el legislador o sus allegados.

También aparecen mencionados su hermana, Liliana Alcaraz, actual ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y los beneficios que ambos habrían recibido.

En tanto, la hermana, Liliana Alcaraz habría recibido aportes para su campaña electoral cuando aspiraba a la presidencia de la Asociación de Fiscales, en su calidad de fiscal de la Unidad contra Delitos Económicos y Financieros.

Daniel Centurión dijo que fue el único colorado que votó por el proyecto de resolución que pedía la destitución de los altos funcionarios mencionados.