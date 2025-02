Pese a chats, Hugo Velázquez niega que Lalo Gomes le haya pagado por su banca

El exvicepresidente Hugo Velázquez, líder de Fuerza Republicana, afirmó que Eulalio “Lalo” Gomes no le pagó US$ 1 millón para tener una banca en el Senado. Afirmó que ni siquiera aportó para la campaña del movimiento y que cuando lo designaron como candidato no se conocían sus antecedentes, pese a que ya salían múltiples publicaciones de sus posibles vínculos con el narcotráfico.