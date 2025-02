Esto dicen desde Fuerza Republicana sobre su vínculo con Lalo Gomes durante la campaña de Abdo

Según el diputado colorado Mauricio Espínola (FR), el vínculo que en algún momento tuvo el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes con el movimiento liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez fue en lo que refería a la campaña política para el 2018, específicamente “en el último tramo”.

Al respecto, sostuvo que había una “lista fraterna” encabezada por Óscar Tuma, pero luego esta lista optó por apoyar a Colorado Añetete -hoy Fuerza Republicana-, movimiento que se impuso ante Honor Colorado y motivó que Santiago Peña pierda las elecciones internas en 2017.

“El doctor Óscar Tuma encabezaba un proyecto para la senaduría de la nación; tenía un movimiento llamado Tu Amambay. Tenían su propia estructura dirigencial y económica. El acuerdo entre el líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, se hizo con Óscar Tuma. Es muy oportuno mencionar, que al igual que Óscar Tuma, formaba parte de su lista de senadores Lalo Gomes, para la Lista 4 que era el movimiento regional; fue una lista fraterna que en el último tramo de Colorado Añetete decidió dar apoyo”, manifestó en comunicación con ABC Cardinal.

De igual manera, manifestó que este apoyo llegó a ser “muy importante” para la campaña de Abdo Benítez. “Nosotros queríamos el apoyo del doctor Óscar Tuma en ese entonces”, reiteró.

“Yo no tenía chats”

Por otra parte, Espínola aseguró que no mantuvo ningún tipo de conversación con Lalo, sino, solamente una “relación cordial” con él en la Cámara de Diputados. “Muy responsablemente puedo decir que yo no tenía chats con el señor Lalo Gomes, revisé mi celular; hablábamos con otros dirigentes del departamento en aquel entonces”, aseguró.

Finalmente, manifestó que incluso cuando Gomes “estaba con nosotros”, las investigaciones no pararon. “Hay que entender que si uno está investigando no es una persecución a nadie, es el combate contra el crimen organizado; la lucha no es contra la persona, es contra el crimen organizado. Durante el gobierno de Mario Abdo se comenzó a investigar a Lalo Gomes”, concluyó.

