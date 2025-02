Peña “quiere hablar de Tirika y del deporte, pero no de nuestra realidad nacional”, cuestiona diputado liberal

El lunes se cumplen dos semanas desde que estalló (el lunes 3 de febrero) el escándalo de presunto uso indebido de influencias que se evidenció mediante el peritaje judicial del teléfono del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y hasta hoy el presidente de la República, Santiago Peña, sigue evadiendo el tema. Dice que “no es el momento” de hablar.

La semana pasada la excusa fue que quería hablar de “deportes papá”, tal como lo expresó durante la presentación de Tito y Tika, las mascotas de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, sucesoras de Tirika.

“Parece que él quiere hablar de Tirika (mascota de los juegos Odesur) y del deporte, pero no de nuestra realidad nacional en materia de corrupción y en materia microeconómica. Porque él solamente habla de la macroeconomía y de los números macros, pero no sale a la calle, a los barrios, a las comunidades del interior del país, a ver la realidad de cómo están viviendo hoy nuestros compatriotas”, reprochó el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL).

El legislador opositor criticó duramente el hecho de que Peña se pase viajando como si fuese el “canciller”, promocionando supuestamente a nuestro país para la inversión extranjera, pero cuando hay temas graves que ahuyentan a los inversionistas, se mantiene callado empeorando la situación.

“Sus asesores le hablan seguramente y le dicen: ‘no toques temas de conflicto, no vayas a hablar, vamos a hablar de cosas que no tengan prácticamente contraposición’ y no sé, el tema de las mascotas y su presentación hoy es importante para él”, dijo. Recordó que Peña es el “máximo líder político del país” y la ciudadanía espera que se posicione ante los escándalos.

“Él es el líder máximo políticamente hablando de la República del Paraguay, quienes le votaron y quienes no le votamos esperamos que el líder político máximo de la República del Paraguay se expida y dé a conocer su posición personal”, remarcó.

Otro ejemplo que dio es que Paraguay “avanzó” en el Ránking de Corrupción mundial mientras que a nivel regional le pisamos los talones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con el penúltimo lugar.

“El presidente Peña hasta ahora se mantiene en silencio por todas las cuestiones de corrupción que están pasando, personas que estén en su entorno, en su gabinete. Justamente las personas vinculadas a este tipo de conflictos tienen que ver con la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Festejan ellos la mejoría de las calificaciones internacionales, pero vamos a hablar de la seriedad, nosotros somos esto. La realidad del Paraguay es que hoy estamos en este ranking, aumentando nuestra corrupción y no justamente disminuyendo”, insistió.

Sería un error ir contra el mensajero, afirma

Finalmente, también se le consultó sobre la posibilidad de que la Fiscalía abra una causa penal contra los medios de comunicación por publicar los mensajes (que son legales y obtenidos mediante pericia judicial) antes que contra los que aparecen en las conversaciones. Considera que sería un gran error, al punto de que no cree siquiera se animen a plantearlo.

“Yo creo que lo van a analizar una y mil veces y no se van a animar a cometer un error político más. No creo que vayan en contra de los medios, contra el mensajero y no contra los mensajes”, consideró.