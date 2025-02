Santiago Peña: los hermanos Alcaraz “siguen gozando de mi confianza”

El presidente Santiago Peña, luego de llegar en helicóptero a la caótica zona de obras en la avenida Mariscal López, finalmente rompió con dos semanas de silencio tras la difusión de sospechosos chats de Eulalio “Lalo” Gomes con fiscales y jueces.

“No sabemos realmente la magnitud de todo esto, nos enteramos lo que los medios de comunicación están decidiendo mostrar. Esto no forma parte de una investigación del Ministerio Público, no es información que está siendo proporcionada por fuentes oficiales”, señaló para argumentar su silencio.

Luego, dijo que él no es “comentarista”, sino presidente de la República. Contó que se reunió con los dos principales involucrados de su Gabinete: los hermanos Liliana y Marco Alcaraz, titulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), respectivamente. Luego de ese encuentro, reiteró su confianza hacia ambos, destacando que tienen una larga trayectoria y no poseen antecedentes negativos.

“Hoy puedo decir que ambos siguen gozando de mi confianza, ambos siguen contando con todo mi apoyo. Me han dado las explicaciones, me han pedido aclarar absolutamente todo y están siempre a disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener”, manifestó.

Convocó a una Cumbre de Poderes

Por otra parte, Peña también destacó que apoya todas las declaraciones del vicepresidente Pedro Alliana, quien confirmó que la bancada cartista le soltó la mano a Orlando Arévalo.

Además, manifestó que tomó otra medida “sin precedentes” al recomendar por primera vez que el ministro César Garay sea el próximo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Además, confirmó que para el próximo lunes a las 8:00 convocó a una Cumbre de Poderes. “Para poder dialogar todos juntos sobre esta problemática y pensar juntos”, señaló.

Agregó que la corrupción es un flagelo que afecta a todos los paraguayos: al sector público, privado y hasta “a los medios de comunicación”.

“Estoy preocupado, pero me estoy ocupando de estos temas. Estoy tomando acciones, algunas se ven, otras van a tomar un poco más de tiempo, pero se van a ver, están en el camino correcto. Quiero que se aclare absolutamente todo, que la Justicia haga su trabajo, va a tener toda la colaboración por parte del Poder Ejecutivo, donde yo soy el primero que tengo que rendir cuentas y responder a la ciudadanía y lo seguiré haciendo ante cualquier instancia que así lo requiera”, finalizó, pese a su extenso silencio previo.

¿Cuál es el vínculo entre los hermanos Alcaraz y Lalo Gomes?

Las conversaciones extraídas del teléfono de Lalo Gomes demuestran una cercana relación con Marco Alcaraz, quien confirmó en conferencia de prensa que recibió varios regalos por parte del fallecido diputado. Principalmente, le enviaba “carne premium” y una casemiseta autografiada del Club Olimpia. En uno de los mensajes, Gomes le pidió su ayuda “para resolver el tema porque es muy sensible el sistema financiero”, mencionó que probablemente pedían informes sobre sus movimientos debidos a declaraciones de Emil Moreira, presunto testaferro de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

En su defensa, Alcaraz alegó que sus respuestas a Lalo fueron “diplomáticas”, sin brindar detalles sensibles. Dijo que aceptó los regalos, pero pidió que ya no le enviara nada.

Además, en las conversaciones hablan de su hermana, Liliana Alcaraz, quien estaba en una puja electoral dentro del Ministerio Público. Lalo le prometió su “apoyo”.

“En ningún momento filtré información. Si intentaron acercarse, siempre nuestra respuesta fue ‘no’”, afirmó Marco Alcaraz días atrás.

La actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, siendo fiscala, también intercambió mensajes con el fallecido diputado cartista. “Soy muy amigo de Marcos, tu hermano. Te escribo para decirte que tenés todo mi apoyo en tu campaña para lo que sea. A las órdenes”, le escribió Lalo haciendo referencia a las elecciones de la Asociación de Fiscales. Ella contestó a Gomes que también estaba a sus órdenes.