Peña se suma a la lista de encubridores y cómplices de agentes al servicio del crimen organizado, dice senador Filizzola

El presidente Santiago Peña, luego de varios días de silencio, finalmente habló sobre la vinculación de los ministros Liliana y Marcos Alcaraz en los chats filtrados y les ratificó la confianza para que ambos continúen en sus cargos, pese a las evidencias que los vinculan con presuntos hechos de tráfico de influencias.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), salió al paso de las declaraciones del jefe de Estado y dijo que “con la decisión de Santiago Peña de respaldar a Marcos y a Liliana Alcaraz se suma a la lista de encubridores y cómplices inclusive de estos funcionarios que, teniendo altas responsabilidades en materia de seguridad, en realidad más bien se constituyen en agentes al servicio del crimen organizado”, indicó.

Asimismo, dijo que hay “verdaderos infiltrados del crimen organizado en las instituciones del Estado” y que resulta sumamente grave que el Presidente de la República no tome medidas contundentes. “Hay evidencias sumamente serias, de hecho, el propio Marco Alcaraz ha asumido que recibió regalos del extinto diputado Lalo Gómez”, manifestó.

También dijo que en las comunicaciones se evidencia que Marcos Alcaraz permanentemente estaba atento a las indicaciones y a los pedidos de Lalo Gomes, vinculado a actividades criminales sumamente graves.

En el caso de Liliana Alcaraz, dijo que la ministra no es capaz de explicar hasta este momento cómo financió un evento antilavado de Gafilat donde los principales protagonistas y participantes del evento fueron justamente personas que están sindicadas de lavar dinero.

“Realmente si pensábamos que tocamos fondo ahora se da un paso más en esa dirección con la inacción del propio Presidente de la República que tiene a su cargo a la seguridad del país”, dijo el senador al cuestionar que Marcos Alcaraz siga participando como lo viene haciendo de la más alta instancia en materia de defensa y de seguridad.

Indicó que en el Codena se maneja información privilegiada, donde se establecen estrategias en materia de seguridad contra el crimen organizado, actividades donde se planifican acciones siendo que él ha admitido -porque saltó por los audios-, que recibía dádivas de un exponente importante del crimen organizado. “No sabemos cuántos casos más hay”, dijo.

Cuestiona que inacción también alcance al Ministerio Público

Cuestionó la suma de la inacción del presidente Peña a la del Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, que hasta ahora no ha dado pasos concretos con relación a fiscalas también vinculadas al crimen organizado; fiscales como Lorenzo Lezcano, que es el que ha permitido frustrar la captura de Marset, ha permitido que Marset se escape archivando el caso que había contra Marset. Tampoco el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha actuado de una manera contundente hasta ahora a diferencia de otros casos.

“Esta inacción de la Fiscalía está permitiendo que se pierdan evidencias. Lo esperable sería que, de entrada, se lacren las oficinas de estos fiscales y fiscalas sindicados, que se le incauten los teléfonos celulares. Sin embargo, nada de eso se ha hecho, es lo mismo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, básicamente una forma de actuar para que después digan que no tienen evidencia, que no hay suficientes elementos de prueba”, cuestionó.

Indicó que la actuación de Peña y de los demás organismos del Estado nos indican que esto va mucho más allá, que afecta a personas mucho más importantes, que se debe hurgar lo menos posible. Recordó que también surge la noticia de que el mismo vicepresidente de la República, Pedro Alliana, también hacía gestiones para el diputado Gomes.

Filizzola afirmó que, en este escándalo de los chats, se habla de Lalo, una sola persona, pero se preguntó cuántas personas más habrá con influencia sobre estos y otros funcionarios del Estado. “Entonces, ¿qué pasa con el Presidente?, o es parte de todo esto o es probable que no sea parte, pero no tiene las condiciones, no tiene liderazgo, no depende de él la decisión, sino que esa decisión está más arriba y en todos los casos el Presidente demuestra su completa incapacidad para dirigir, para hacerse cargo de la seguridad del país. El Presidente de la República y todas las demás instituciones”, manifestó.

Reiteró que la posición de Peña es lamentable, que hace días su vocero decía que no le iba a temblar la mano y “efectivamente, no le tembló la mano, pero para amparar estas actividades delictivas, a estos empleados de las mafias que están en posiciones importantes en el gobierno y, para colmo, en actividades de inteligencia y de seguridad”, repudió el parlamentario.

Convocan a quienes están encubriendo, dice senador

Con relación a la cumbre de poderes, dijo que “esta cumbre de poderes va a ser muy simpática”, porque “van a estar justamente reunidos aquellos que están encubriendo esta situación, aquellos que no están haciendo nada para que esto se investigue y esto se esclarezca. Así que, verdaderamente, el país está en una situación crítica”, dijo el senador del PDP.

Cuestionó el “nivel de putrefacción, el nivel de inficionamiento de las mafias en los poderes públicos. Es tan importante ya que probablemente no tenemos ni idea a cuánta gente y esto es sumamente grave, porque yo en este momento me pongo en el lugar de aquellos funcionarios públicos honestos, de fiscalas y fiscales honestos, de juezas y juezas honestos. Me pongo en el lugar de todos ellos y me imagino lo que estarán sintiendo”, dijo Filizzola.

Manifestó que los agentes fiscales estarán sintiendo que están nadando contra corriente, que se están exponiendo a ellos mismos y a sus familias, que no van a tener la protección del Estado porque el Estado ampara a estos criminales quienes “están amparados por el más alto nivel del Estado. Esto es lo que preocupa más”, reflexionó.