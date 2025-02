Anuncio de cumbre de poderes podría ser adelanto de imputación contra juez Osmar Legal, afirman

Tras una cumbre de poderes sobre #LaMafiaManda que convocó el presidente Santiago Peña, se emitió un comunicado en conjunto por parte de las autoridades asistentes, entre ellos el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

El comunicado resultado de la cumbre, en uno de sus puntos, refiere: “Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales”.

La abogada Cecilia Pérez, exministra de Justicia, señaló que el criterio referido del comunicado de la cumbre de poderes debe regir para todos aquellos casos que están “cajoneados” en la Fiscalía, no solo para el relacionado con el escándalo político actual.

“¿Por qué es tan importante hoy y no antes? ¿Por qué no hicieron ese mismo llamado con el caso de Aldo Cantero y su rol de secretario con el abogado del denunciante (Pedro Ovelar)?, ¿O en todas las denuncias e informes de inteligencia financiera remitidos por Seprelad, o las denuncias, por ejemplo, que habíamos presentado desde el Ministerio de Justicia y que hasta no se encuentran o no se imputan?”, cuestionó.

Mismo criterio para todas las causas

Agregó que no defiende el actuar del juez Legal, sino que cuestiona que dicha posición de las autoridades participantes de la cumbre no fue emitida en torno a otras causas penales vigentes que no tienen avances o que están vinculadas al crimen organizado.

“Todas y cada una de las causas deben regirse por el mismo criterio. Hoy precisamente hacen hincapié en las reglas procesales, para ser consideradas en esta causa; y son hasta hoy omitidas adrede en otras donde figuran muchos de los que están en los chats de Lalo”, resaltó.

En ese sentido, apuntó: “Mucho cuidado con la naturalización de la selectividad en las investigaciones y el rigor procesal que siempre se invoca cuando se busca la impunidad”.

Cuestionó a fiscal general

Pérez también cuestionó que el fiscal general Rolón repitió en reiteradas ocasiones sus cuestionamientos contra el magistrado, a raíz de la filtración a los medios de los chats de Lalo Gomes.

“Con el agravante de que desde que el fiscal general habló públicamente de la causa repitió sistemáticamente sus cuestionamientos hacia el juez y su actuación, todo lo cual demuestra que esta sería una operación política, con instrumentos jurídicos. Cuidado que aquí hay gente asesinada de por medio”, expresó.

¿Adelanto de imputación contra juez Osmar Legal?

La exministra, asimismo, no descartó que el pronunciamiento de las autoridades tras la cumbre sea un adelanto de una posible imputación contra el juez Legal.

“Y, por todo lo que señalé anteriormente, no sería raro que eso suceda. ¿Cuándo antes hablaron en estos términos? ¿En qué otro caso el propio fiscal general cuestionó un antecedente antes siquiera de iniciar su investigación? Pidió prudencia, pero sus cuestionamientos previos no fueron prudentes”, mencionó.

“Ahora si se cuestiona, desde las defensas, con incidentes, todo lo que sea realizado a partir de la desgrabación del teléfono del extinto diputado, ¿qué fiscal inferior se opondría, si su jefe ya formuló los mismos cuestionamientos? Ninguno va a salir, en este contexto, en contra de su jefe”, prosiguió.

La fiscala Ingrid Cubilla remitió una nota al juez Legal en la que urge a este para que intermedie ante la Dirección de Informática del Poder Judicial a fin de que el Ministerio Público pueda acceder a los datos del celular peritado del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes.