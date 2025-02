Orlando Arévalo no va a retirar su renuncia, afirma su abogado

La defensa legal del diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC) formuló una denuncia ante la Fiscalía contra el juez Osmar Legal por prevaricato. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos recalcó que su cliente va a someterse al proceso, pero que no está en sus planes retirar su carta de dimisión.

“Él no va a hacer su retiro de renuncia, entiendo yo; esa cuestión surgió cuando me notificaron la resolución de la Fiscalía donde decía que no hay procesos contra Arévalo y no tiene una causa penal”, señaló con respecto a los rumores.

En otro momento, aseguró que se perdió la cadena de custodia de las conversaciones de Eulalio “Lalo” Gomes por culpa de dicho magistrado y que la extracción de datos de los teléfonos del parlamentario fallecido ya no sirven como prueba para un juicio.

Recalcó que ni los participantes ni la Fiscalía han accedido a los chats que son de público conocimiento a través de la prensa. Señaló que la familia de Gomes y los fiscales que investigan la muerte señalan que están paralizados “porque no podemos acceder a los datos que tiene Legal”.

En cuanto a la tardanza, señaló que ayer le afirmaron que tuvieron problemas de energía cuando se hacían las copias, pero ya pasaron más de 10 días desde que saltó el escándalo. Calificó de “gravísimo” el hecho de que no exista constancia alguna de la apertura de los sobres con los chats y que hasta la fecha nadie acceda a los informes.

Ampliarán demanda contra Legal

“Todo el mundo conoce las historias de las conversaciones, pero en el proceso nadie tiene”, señaló. En ese sentido, destacó que van a ampliar la demanda contra Legal y sumarán los hechos de frustración de la persecución penal y usurpación de funciones, porque el magistrado “se arrogó funciones del Ministerio Público”.

Afirmó que con lo que hizo Legal “mató las pruebas” por su irresponsabilidad. “Tomamos la decisión de litigar, pedimos a la Fiscalía que nos diga que nos están investigando, queremos intervenir para colaborar. El hecho de que la Fiscalía haya caratulado como innominadas ya es una mentira porque Omar Legal presentó la denuncia con nombres”, declaró en ABC Cardinal.