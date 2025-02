El grosero sometimiento salpica a los tres poderes

Diesel, el ministro más nombrado

César Diesel, elegido recientemente presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y responsable de la Circunscripción Judicial de Amambay y Alto Paraná, es –hasta ahora– el más nombrado en los diferentes chats del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Este último mencionaba al ministro del Poder Judicial como su “amigo”, además de considerarlo como su “articulador” a la hora de solucionar algún inconveniente judicial o bien seleccionar a jueces y fiscales.

Una de las conversaciones de Lalo y en la cual dejó en evidencia la aparente cercanía que tenía con Diesel tuvo lugar el 31 de julio de 2023. Gomes intercambió mensajes con Mariela Gomes, quien sería su sobrina. Esta última en forma concreta le dice que un tal Édgar entró a la terna para actuario del Juzgado de paz de Pedro Juan Caballero y necesitaba una mano de César Diesel.

Lalo contestó: “Hola Mariela. Le voy a escribir al Dr. Diesel. Decile que puede citar mi nombre” (sic).

Otro caso de una aparente intervención de Gomes quedó en evidencia en los chats que intercambio con Rut Patricia Núñez, actual jueza de Primera Instancia de la Niñez en Pedro Juan Caballero.

Núñez escribió a Lalo el lunes 4 de diciembre de 2023 que no se olvidara de ella y la audiencia con el ministro (César) Diesel. Gomes le dijo que iba a estar el miércoles 6 de diciembre de 2023.

Lo cierto es que el 20 de diciembre de 2023, Rut Núñez fue designada por la Corte en el cargo.

“Si no hablabas conmigo...”

El intercambio de chats de Lalo Gomes también alcanzó a la exministra de la Corte Miryam Peña. El 31 de julio de 2019 el camarista Bartolomé Domínguez le preguntó al extinto diputado sobre una entrevista con la ministra Peña, entonces encargada de la Circunscripción de Amambay. Domínguez pugnaba para ser confirmado en el cargo, hecho que se concreta el 6 de agosto de 2019. El 10 de ese mismo mes y año Domínguez contactó de nuevo con Lalo, enviándole un video. A lo que Gomes le respondió: “Hola Dr. Si no hablabas conmigo te iban a cocinar” (sic). El magistrado agradeció y el fallecido legislador agregó entre otras cosas: “Viste que la ministra cambió de postura?”, haciendo aparentemente referencia a Peña. El 27 de noviembre 2019 Domínguez ya logró su inamovilidad.

Sushi para ministros de Peña

Dos integrantes del gabinete del presidente Santiago Peña aparecen en el intercambio de mensajes con el extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Se trata de José Alberto Alderete, actual ministro-asesor político, y Marco Alcaraz, exfiscal adjunto antidrogas y ahora titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Ambos aparecen en los chats con varios mensajes, en su mayoría con un trato muy cercano con Gomes. Además de los chats, los dos igualmente coincidieron en encuentros o agasajos organizados y costeados por el fallecido legislador colorado.

Una reunión específica tuvo lugar el 18 de setiembre de 2019. Las conversaciones revelan que el encuentro se realizó en la casa de un empresario del rubro de supermercados.

Según uno de los mensajes entre Lalo y José Alberto Alderete, la intención era realizar la cena para agosto e inicios de setiembre de ese año. Sin embargo, la falta de tiempo del ahora ministro-asesor político y para entonces ya exdirector paraguayo de Itaipú Binacional hizo que se cambiase de fecha.

“Todo por cuenta de Lalo”

El intercambio de mensajes entre el empresario y Gomes revela que toda la organización para la cena, cuyo menú principal fue sushi, corría por cuenta del extinto diputado cartista.

El 16 de setiembre de 2019, Lalo comenzó con todo el preparativo. Escribió al supermercadista: “el sushi esta semana puede ser jueves o viernes” (sic).

Seguidamente, le dijo que lo único que necesitaba era que lo busquen con la gente que venía y los utensilios.

El 18 de setiembre de 2019, Lalo avisó al empresario cuando salía de Pedro Juan Caballero: “(...) es mejor mandar la van y el vehículo por que estamos llevando muchas cosas. Salimos ahora” (sic).

Y, efectivamente, el fallecido diputado trajo todo e incluso al chef que se encargó de preparar el menú. Este fue Luan Yamashita, actualmente procesado por supuesto lavado de dinero y organización criminal en Brasil.

Red Mendes Nunes

Yamashita es sindicado como parte de la red del prófugo presunto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes. El chef aparecía como el principal anfitrión en los restaurantes Audaz, que pertenecían a Mendes Nunes.

Los restaurantes Audaz tenían sede en Ponta Porã y Dourados, ambas ciudades del Brasil y cercanas a Pedro Juan Caballero.

Además de Alderete, Lalo cursó la invitación para esa cena al entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz. Este, a través de audio, dijo: “Hola Lalo. Espectacular. Espectacular va estar esto” (sic).

Y efectivamente participó del encuentro.

Lalo Gomes, casualmente, había sido señalado por autoridades del Brasil de ayudar en diciembre de 2023 a Mendes Nunes a escapar en el marco de la operación Sanctus.

Lalo pidió el INC para Enrique Berni

Los mensajes de Lalo con José Alberto Alderete reflejan una importante cercanía con Enrique Berni, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), contradiciendo sus recientes declaraciones en medios donde minimiza su relación con Lalo Gomes.

El 7 de setiembre del 2019, antes de la cena, Lalo le escribió a Alderete vía WhatsApp: “Te llame Dr (...) Mi candidato para INC se llama Enrique Berni”, refiriéndose a la Industria Nacional del Cemento (INC). Alderete respondió: “Buen día Lalo estoy por el Chaco el lunes voy a hacer el seguimiento a tu pedido te felicito por los animales campeones , gran abrazo”. Berni no consiguió dirigir el INC a pesar de la petición de Eulalio “Lalo” Gomes, sin embargo, consolidó una fuerte relación política con el difunto diputado.

Rolón intermediaba pedido de favores

El 2 de octubre de 2023, a las 9:09, Lalo le escribe a Francisco Javier Jara Venega, director del Gabinete Ejecutivo de Emiliano Rolón Fernández.

Lalo se presenta y Jara le dice que lo tenía agendado y que estaba a las órdenes para lo que pudiera ayudarlo.

En respuesta, Lalo dice que le escribía “Solo para pedirte si podes encaminar al señor Fiscal General para que le atienda unos minutos a 3 personas de la fiscalía de PJC por gentileza” (sic).

El secretario dice “Perfecto” y Lalo pasa los nombres de “Ana Lucía Mendoza, Patricia Paola González y Yenni Leite Resquín”, quienes ya se encontraban en el lugar. Ante esta situación, Jara dijo que se anuncien en su despacho.

El 15 de abril, Lalo hace una llamada a Jara, hablan y tras cortar, Lalo envía el curriculum de Leite Resquín. Luego, Lalo Gomes le dice “Gracias por tu atención”.

Otro “favor” mediado

El 4 de marzo de 2024, Tamara Villamayor le escribe a Lalo tras una conversación personal. En su texto remite su curriculum. Le comenta que es practicante de la Oficina de denuncias penales de Pedro Juan Caballero, pero sin remuneración y que desea que salga una resolución que le permita incorporarse a la institución. Le pidió que hable con la directora de talento humano, Mirtha Riquelme.

Tras numerosos mensajes de insistencia, el 26 de abril le comparte el número del secretario de Emiliano Rolón, Francisco Jara. El 30 de abril de 2024, el mismo Lalo la llama diciendo que ya habló con el adjunto y que “está encaminado” el pedido.

El 22 de mayo, Tamara le escribe a Lalo diciendo que el fiscal adjunto señaló no poder ayudarla, ya que al no contar con fiscal en la localidad, depende directamente de Emiliano Rolón. Ante el planteo, Lalo responde “Perfecto. Voy a Ayudar”.

Tamara consulta si no podría reunirse con el Fiscal General, a lo que Lalo responde “Veo y te aviso”.

El 3 de junio de 2024, Tamara le ruega a Lalo ayuda y él le responde que hable con Jara, con quién acababa de cortar una llamada

“Hablé con el Fiscal”

El 20 de marzo, Alexander Gomes le dice a Lalo que un tal Jorge Rivas habló con Recursos Humanos, quienes le dijeron que pedidos de nombramientos y contratos para secretario fiscal y auxiliar serían atendidos considerando a quienes lo ayuden a aprobar el presupuesto. Lalo responde “Hablé con el Fiscal general me dijo que está viendo”.

Lizany Gómez al Congreso

Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina de Lalo, ingresó en 2008 al Ministerio Público (MP) y se desempeñó como asistente fiscal, según datos oficiales.

En 2018 fue ternada para el cargo de defensora pública de Pedro Juan Caballero, pero no fue elegida para el cargo. Por medio de favores solicitados al fiscal Federico Delfino llegó a la unidad de Crimen Organizado del MP. Luego pasó a la Cámara de Diputados.