Diputada Vega se enreda más al tratar de explicar sobre su lujosa residencia

Una relevante inconsistencia se presenta en torno al inmueble donde se construye la enorme vivienda de la diputada cartista Johana Vega en Mariano Roque Alonso, quien compró el terreno pocos meses después de asumir como diputada, además de otros lujos.

De acuerdo con el principio de publicidad registral, la diputada Johana Vega consignó que la finca 15.766, con una superficie de 370,37 m², la adquirió por G. 6.700.000.

Si embargo, en una entrevista radial, ayer dijo que pagó por ella G. 250 millones, lo cual difiere enormemente con lo que consignó.

“Entre buscando y buscando los terrenos, siempre me ofrecían que sobrepasaban los G. 300 millones que tenía. Entonces busqué algo menor o hasta G. 300 millones. Cómo venía trabajando con el tema de los adultos mayores, con mucha gente a mi alrededor, entonces llegué a encontrar con una chica que es vendedora de inmobiliaria y me empezó a ofrecer donde encuentro uno cerca y me costó G. 250 millones” (sic), manifestó Vega en una entrevista con la 970 AM.

“Yo compré el 15 de marzo del 2024 de Erica (la vendedora). Realmente ellos el terreno querían vender mucho más caro pero no; me senté a hablar con ellos y cerramos en G. 250 millones”, reiteró la diputada.

Tratamos nuevamente de manera insistente de hablar con la diputada al número con terminación 303 para que explique sobre lo que consignó en el principio de publicidad registral y lo que dijo que pagó realmente porque existe una diferencia de al menos G. 244 millones.

En otro momento de la entrevista con la emisora radial, la parlamentaria descartó que la vivienda en construcción sea de su propiedad pese a que los registros del Servicio Nacional de Catastro digan lo contrario.

“Ya no es mío porque volví a vender en el mismo año, específicamente fue el 4 de septiembre. Ese terreno ya está en manos de una empresa desarrolladora, esa casa que se está edificando ya no es mía”, dijo.

Agregó que consiguió vender por G. 500 millones.

Examen de correspondencia

El pasado 18 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) anunció que iniciaron un examen de correspondencia para analizar si el crecimiento patrimonial de la diputada cartista Johana Vega Insfrán tiene sustento o si existe un subregistro de sus bienes.

Hasta el momento la parlamentaria presentó seis declaraciones juradas (DD.JJ.) entre 2014 y 2023. Antes de ser parlamentaria era funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, donde percibía un salario mensual de poco más de G. 3 millones.

“Se están preparando las circularizaciones para solicitar los informes e iniciar un estudio de correspondencia de las declaraciones juradas presentadas por la diputada, a fin de verificar las denuncias que se están haciendo a nivel periodístico y también saber si se corresponde o no con sus ingresos legales todo lo declarado”, señaló el martes último el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres.

Buen pasar

En medio de estas inversiones que estaba realizando, pero que hasta entonces no se conocían públicamente, la parlamentaria fue noticia por su suntuoso cumpleaños festejado el 21 de octubre último, en el salón de eventos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso.

También en sus redes sociales publica los viajes que realiza a atractivos destinos del exterior, entre ellos Miami.

Formó parte del grupo de 15 parlamentarios que fue a las últimas elecciones en Estados Unidos sin invitación oficial, por lo que algunos habrían devuelto la plata luego de que tomará estado público el caso.