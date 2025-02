Actual jefa del Mitic dictaminó a favor del fallido metrobús

El millonario proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para la construcción, equipamiento y puesta en marcha del data center nacional, a instalarse en el distrito de Nueva Asunción (Chaco), tiene muchas particularidades, además de la excesiva demora para la adjudicación.

Lea más: Mitic escondió cotización de póliza de Contec en apertura de ofertas

Los documentos a los cuales accedió ABC Color muestran que la actual jefa de Gabinete del Mitic, Deisy Dahiana Acosta, fue quien dictaminó a favor del fallido proyecto metrobús de la era en el MOPC de Ramón Jiménez Gaona, quien ascendió a la funcionaria en varias oportunidades durante su estadía en la cartera de obras.

Esta iniciativa, que no se pudo concretar y obliga al Estado paraguayo a pagar entre US$ 2 millones y US$ 19 millones a la constructora portuguesa Mota-Engil, reclamo que se encuentra en arbitraje internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al salir del MOPC en el 2020, la actual jefa de Gabinete del ministro del Mitic Gustavo Villate, fue a trabajar en el sector privado, en el estudio jurídico Berkemeyer, donde también aparece como abogada Adriana Ocampos Villate, hermana de la primera dama, Leticia Ocampos Villate.

En el caso de Adriana Ocampos, esta fue asesora jurídica del Mitic hasta el 2021, según sus declaraciones juradas ante la Contraloría.

A su vez, el primo de la primera dama, Gustavo Villate, jefe del Mitic, había dicho que no conocía a Deisy Acosta, pero que esta habría renunciado al sector privado donde tenía una mejor remuneración, para pasar al Mitic con él.

Aseguradora

Al igual que la empresa adjudicada para desarrollar el metrobús, el Consorcio Tecnológico Contec (compuesto por Jiménez Gaona y Lima SAE, Tecnología en Electrónica e Informática SA y Geintec SA) presentó la aseguradora Royal de Seguros, vinculada a Juan Carlos López Moreira, para el proyecto data center.

No aparece en el acta

Deisy Dahiana Acosta participó activamente en una parte de la apertura de ofertas en el Mitic. Aparece en los videos hasta la lectura del dictamen jurídico y económico del Consorcio Contec, pero cuando uno de los oferentes consulta la moneda con la cual presentó su póliza, ya no estaba presente.

De forma bastante llamativa, al momento de la apertura de ofertas no se permitió conocer sobre la moneda con la que presentó su garantía de mantenimiento de ofertas el Consorcio Contec. El oferente cotizó en moneda local y en dólares, por lo que la garantía debió presentarse en dólares en el acto, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones (PBC).

Pese a su reiterada intervención en la presentación de los oferentes del 25 de septiembre, Acosta no figura en el acta al igual que otra funcionaria. Sí figuran otros funcionarios del Mitic, como Adonis Barrios, quien es el director de la UOC; Hernán Sanabria, coordinador del programa Agenda Digital; Néstor Robles, especialista de apoyo de la agenda digital, y Juan Carlos Ahrens, del equipo técnico de la UEP.

Pasaron más de 5 meses de la apertura de ofertas, pero hasta ahora no se adjudicó y se encuentra en etapa de evaluación. También cotizaron el Consorcio ITC Tecnoedil (conformado por ITC Servicios SRL y Tecnoedil SA Constructora), Consorcio de Infraestructura Tecnológica (integrado por Netlogic SRL y Sociedad Constructora Chaco SA) y Consorcio Concret Data (integrado por Concret Mix SA y Fibratel SL).

El adjudicado manejará datos sensibles como por ejemplo de almacenamiento de datos, cómputo, compras públicas, catastro, datos municipales, historia clínica de ciudadanos, facturas electrónicas etc. Se prevé destinar al proyecto unos G. 143.000 millones, unos US$ 19 millones.