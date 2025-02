Enorme crecimiento patrimonial de la actual directora del Mitic

Un importante crecimiento patrimonial en sus bienes, experimentó la actual directora general del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Deisy Dahiana Acosta Meza, quien en el 2015 había ingresado a la función pública en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en ese entonces a cargo de Ramón Jiménez Gaona.

Los registros oficiales declarados ante la Contraloría General de la República (CGR), muestran que el año que ingresó a la cartera de obras tenía un patrimonio neto de G. 5.500.000 y su salario era de G. 3.500.000.

Al año siguiente consigue una renovación de contrato como abogada del MOPC y vuelve a presentar su DJ. Declaró un patrimonio de G. 32 millones y su sueldo trepó a G. 6.254.000 de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el 2017 no presenta DJ, pero si lo hace en el 2018, en este caso como asesora técnica mientras que su salario iba en ascenso porque ya alcanzaba los G. 7.524.000. A su vez su patrimonio ya saltó a G. 151 millones.

En los registros oficiales se observa que en el 2020 seguía como funcionaria contratada por el MOPC, pero ante la Contraloría ya no hay ninguna presentación de su DJ.

No hay D.J. cuando sale del MOPC

Según los registros de pago, en el 2020 deja de ser funcionaria del MOPC pero en el portal de la CGR no aparece su “baja de cargo” en la función pública. Recién aparece una de septiembre del 2023, mes que asume como directora general del Mitic, de la mano de Gustavo Villate.

En ese mismo tiempo hace una DJ como nueva representante del Mitic, pero en esta última manifestación su patrimonio neto ya se ubicaba por encima de los G. 2.000 millones y donde ya aparecen como propietaria de dos inmuebles, uno en Capiatá y otro en Fernando de la Mora.

Entre sus antecedentes como funcionaria del MOPC se observa que formó parte del grupo de evaluación de ofertas bajo distintos regímenes legales, incluido “Llave en Mano”. Fue coordinadora del Comité de Evaluación de Ofertas y fue Representante del MOPC en audiencias públicas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dice que su crecimiento es sostenible

Hablamos con Deisy Dahiana Acosta, con relación a esta denuncia que recibió ABC sobre su repentino incremento patrimonial que confirmó, pero al mismo tiempo dijo que todo era sostenible.

“Tal como aparece en mis DD.JJ. yo estoy casada sin separación de bienes. En el 2020 yo salí del MOPC y pasé a ejercer la profesión en el ámbito privado como abogada”, sostuvo.

Con relación a la presentación de su DJ al salir de la función pública, aseguró que presentó su manifestación de bienes ese año y que “el error”, estaría en campo de la Contraloría que no realizó la actualización en ese momento. En otro momento manifestó que tras su salida del MOPC ella empieza a cumplir funciones en el estudio jurídico Berkemeyer.

Agregó que en el sector privado tenía una mejor remuneración que en el sector público pero que aceptó la propuesta del ministro Villate, quien la llamó.

“Yo estaba ganando mejor en el sector privado pero vi una oportunidad de crecimiento profesional. Lo que más me motivó para apoyar la gestión del ministro fue su visión como un actor de cambio y yo quería formar parte de ese cambio”, afirmó.

Al ser consultada si era una recomendada del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, descartó esa hipótesis.

Actualmente su remuneración como directora general supera los G. 25 millones.

Diputado cuestionó baja ejecución

El diputado independiente Rubén Rubin, a través de sus redes sociales cuestionó la baja ejecución presupuestaria del Mitic de solo el 26% durante el ejercicio 2024.

El parlamentario se respaldó en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde resalta que un alto porcentaje fue para pago de salarios y otros beneficios similares para el plantel de funcionarios.

En dicho material del MEF, aparece que el Mitic ejecutó durante el 2024 la suma de G. 143.123 millones (US$ 18 millones). De dicha cifra, se destinaron G. 109.167 millones (US$ 14 millones) para servicios personales y no personales; es decir, pago de salarios, aguinaldos, bonificaciones y otros.

El parlamentario independiente no se guardó nada y acusó al Ministerio de solo servir para sostener la estructura partidaria de los partidos tradicionales.

Sigue como accionista de E-Services

El ministro del Mitic, Gustavo Villate, primo de la primera dama, Leticia Ocampos, confirmó que sigue teniendo acciones en la empresa E-Services SRL pese que ya pasaron 18 meses de haber asumido como ministro y esta firma es proveedora del Estado. “Sigo siendo accionista, pero ya está el trámite hacer esa desvinculación”, había manifestado la semana pasada.