INE falseó datos de concurso para beneficiar al hijo de Yamy Nal

Tras saltar el escándalo de los privilegios de Giovanni Divitto Aquino, en el Instituto Nacional de Estadística, se dieron a conocer datos del supuesto concurso del cual participó para poder acceder al cargo. El hijo de la senadora Norma Aquino llegaba hasta dos horas tarde y se tomaba largos periodos al mediodía para ir al gimnasio.

Muchos datos llamaron la atención de ese concurso, empezando por el hecho de que Divitto Aquino fue invitado a concursar el 23 de octubre del 2023 y apenas dos días después ya apareció un borrador de su contrato.

Según una investigación hecha por ABC Color, aparentemente existió un concurso totalmente amañado.

Inventaron una entrevista para beneficiar al hijo de la senadora

Para intentar justificar la adjudicación del contrato a favor del hijo de la parlamentaria, el INE remitió la documentación completa del supuesto concurso llevado a cabo. En estos informes se indica que Giovanni Divitto Aquino hizo 30 puntos de 30 en la entrevista y que otro de los postulantes, de nombre Raúl Caballero, logró solo 25 puntos.

Lo llamativo, sin embargo, es que dicha entrevista nunca existió, de acuerdo a lo que se animó a denunciar el joven postulante que, supuestamente, quedó en segundo lugar, justo después del hijo de la parlamentaria.

Raúl Caballero relató que, efectivamente, postuló al cargo en 2023, pero insistió en que nunca fue llamado para una entrevista.

“Ellos solamente se contactaron conmigo de manera telefónica para corroborar datos, nada más. Nunca tuve una entrevista presencial con ellos, solamente llamaron para confirmar los datos del currículum”, relató Caballero.

Contradicciones del director del INE

Iván Ojeda, titular del INE, aseguró en entrevista para ABC Color que en este tipo de puntajes solo convocan al postulante con el mejor puntaje para una entrevista.

Sin embargo, en documentos oficiales de este concurso se confirma que los tres postulantes tienen puntajes asignados en el ítem de “entrevista”. Llamativamente, el hijo de la senadora fue el único que obtuvo el máximo puntaje en este aspecto.

No le contabilizaron sus puntos por título universitario, denunció

Caballero relató además que, recién después del escándalo por los llamativos privilegios para Giovanni Divitto Aquino, se enteró de que, además, fue despojado de los diez puntos de la formación académica, ya que sí contaba con título universitario de licenciado en periodismo. En el cuadro de evaluación figura con cero puntos en ese ítem.

Si le otorgaban esos puntos que le correspondían por formación académica, él hubiese obtenido más puntos que el hijo de Yamy Nal.

“Yo había recibido mi título en el año 2021. La persona podía verificar esos datos en el MEC (...) Mirando todos los puntajes, me genera una frustración, porque en aquel entonces sí necesitaba el trabajo, mejorar mi experiencia laboral. Me di cuenta de que a los dos días se le contrató a otra persona, no me pareció justo, para nada”, lamentó en ABC TV.

Intentaron pagar su silencio con un cargo

El joven denunció que no solo falsearon esos puntos, sino que luego del escándalo recibió una llamada en la cual aparentemente intentaron sobornarlo. Según reveló, funcionarios del INE le ofrecieron un cargo vacante dentro de la institución.

La única condición, sin embargo, era guardar silencio y no contar que esa entrevista nunca se había concretado. No identificó al funcionario que lo contactó.

El joven comentó que el ofrecimiento se hizo de forma indirecta, pero dijo estar seguro de que la orden provino de forma directa de “la directiva”.

“De manera muy directa no me dijeron ‘queremos que te calles’, pero entrelíneas se leía: ‘Te ofrecemos el cargo para que no digas nada’. Era muy evidente, porque este tipo de situaciones no te ofrecen así nomás”, indicó.

Caballero resaltó que decidió hacer público este hecho porque en su momento este contrato le hubiese cambiado la vida. Contó que cuando postuló al cargo realmente necesitaba ese trabajo, pues su situación laboral era muy complicada.

“Si yo quedaba (contratado) hubiese sido otra la historia de mi vida. Siento que es algo que se tiene que contar y por sobre todo más personas tienen que animarse a contar este tipo de cosas”, exhortó.

Finalmente, dijo que sintió que el ofrecimiento del cargo vacante fue un “pedido desesperado de ‘no cuentes nada’” y “vino de la parte de arriba”.