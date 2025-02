“Le voy hacer volar” no es una amenaza, dice abogado de hijo de Lalo Gomes

Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido Eulalio Lalo Gomes, se refirió a la expresión dicha por Alexandre Rodrigues Gomes a su padre en uno de los chats que salieron a luz. Para el letrado, no se puede tomar como una amenaza esa expresión, pues es una situación donde podía haber utilizado muchas otras expresiones. Además, comentó que su defendido no quiso querellar al integrante de la Cámara Baja por el departamento de Amambay, ya que todos le conocen, saben que hace puro show y no vale la pena.