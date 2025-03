Yamy Nal: pocos meses después de asumir, su hija fue acomodada en Itaipú

La hija de la senadora tránsfuga Norma Aquino, de nombre Yvanna María Yamila González Aquino, presentó el año pasado su declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) ante la Contraloría General de la República (CGR) como funcionaria de la Entidad Binacional Itaipú.

Ni en la planilla de pagos ni en la nómina de empleados de la institución del mes pasado aparece la hija de la parlamentaria, sin embargo, no hay rastros de que haya declarado su “baja de cargo” ante la Contraloría.

En la DJBR que había presentado en enero de 2024, señalaba que fue incorporada al plantel de la binacional –manejada por Justo Aricio Zacarías Irún– en calidad de funcionaria contratada con el cargo de aprendiz en la categoría 01A y bajo dependencia de la División de Gestión de la Comunicación Social (CSGC.GP).

En lo que respecta al salario o ingreso mensual que percibía en la entidad binacional, declaró G. 2.720.000 mensuales y un plus en concepto de auxilio de alimentación de G. 1.038.000, lo que representa en total una remuneración mensual de G. 3.700.000.

Tratamos de tener la versión tanto de González como de Zacarías, el director paraguayo de la Itaipú, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos retorno.

Opacidad en los contratos de aprendizaje

La situación de González Aquino pone de manifiesto la opacidad que rodea las contrataciones en Itaipú, especialmente en lo que se refiere a los contratos de aprendizaje.

Estos contratos, que no figuran en la planilla oficial de la entidad, se han convertido en una vía para incorporar personal sin la debida transparencia y sin que se conozcan los criterios de selección, impidiendo verificar si las contrataciones responden a criterios técnicos o a favores políticos.

En el 2019 ya se había suscitado una polémica por el secretismo y la instrumentación en Itaipú con los contratos de aprendizaje. En ese entonces Itaipú resaltó la cantidad de postulantes que buscaban ser funcionarios de la hidroeléctrica a través de un proceso selectivo externo, con 5.229 candidatos habilitados para rendir y competir por 68 vacancias. Sin embargo, varios lectores alertaron sobre la presencia de funcionarios contratados como aprendices que buscaban ingresar a la nómina de permanentes a través de ese concurso.

En aquel entonces ABC confirmó la participación de varios aprendices en el concurso, cuyos nombres curiosamente Itaipú no muestra a través de su página web, donde solo está la nómina de los nombrados.

Familiares en la mira

En 2024, la hermana de la referida senadora, Romy Alice Aquino, fue investigada por “planillerismo” en la Corte Suprema de Justicia. Luego, Artemio Paredes Aquino, jefe de Romy Alice Aquino, renunció a su cargo tras ser descubierto que no declaró su sueldo de jubilado militar.

Además, la sobrina de la parlamentaria Yamy Nal, Macarena Abigail Fernández Aquino, hija de Romy Alice Aquino, fue ascendida en el Poder Judicial.

Falseó datos de concurso

La última semana salió a luz el caso que involucra a su hijo, Giovanni Paolo Divitto Aquino, quien acosado por las críticas renunció del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde gozaba de privilegios y ahora es investigada incluso su contratación en el ente donde estuvo desde 2023.

El hijo de la senadora Norma Aquino llegaba hasta dos horas tarde y se tomaba largos periodos al mediodía para ir al gimnasio. “Esta decisión responde a un viaje previamente programado y para cuidar la carrera que siempre quise construir con integridad para mi vida profesional”, menciona una parte del descargo que presentó el hijo de la legisladora.

Quisieron sobornar para esconder la corrupción

Además de su rápida y privilegiada contratación para la que fue invitado a concursar, 48 horas después de ello Giovanni Divitto fue contratado en el INE. Y uno de los que se mencionó como concursante descalifica el proceso porque en el documento se habla de una entrevista a la cual él no fue convocado pero sí puntuado.

En los informes se indica que Giovanni Divitto Aquino hizo 30 puntos de 30 en la entrevista y que otro postulante, Raúl Caballero, logró solo 25 puntos. Lo llamativo es que dicha entrevista nunca existió según denunció el postulante que supuestamente quedó en segundo lugar, justo después del hijo de la parlamentaria. Caballero relató que se postuló para el cargo en 2023, pero que nunca fue llamado para una entrevista.

“Ellos solo se contactaron conmigo de manera telefónica para corroborar datos, nada más. Nunca tuve una entrevista presencial, solo llamaron para confirmar los datos del currículum”, testificó Caballero.

Refirió que recién después del escándalo por los llamativos privilegios para Giovanni Divitto Aquino se enteró de que fue despojado de los diez puntos de la postulación en la parte de formación académica, ya que sí contaba con título universitario de licenciado en periodismo. En el cuadro de evaluación figura con cero puntos en ese ítem. El hijo de la senadora alineada al cartismo es bachiller y terminó a distancia. “Yo había recibido mi título en 2021. La persona podía verificar esos datos en el MEC (...) Mirando los puntajes, me genera frustración, porque en aquel entonces sí necesitaba el trabajo, mejorar mi experiencia. Me di cuenta de que a los dos días se contrató a otra persona, no me pareció justo”, lamentó el joven en ABC TV

El joven denunció que, además de ser falseados dichos puntos, tras el escándalo recibió una llamada desde el INE en la que intentaron sobornarlo. Según reveló, funcionarios de aquel organismo, dirigido por Iván Ojeda (ANR), le ofrecieron un cargo vacante en la institución. La única condición era guardar silencio y no contar que esa entrevista nunca se realizó. No identificó al funcionario que lo contactó, pero aseguró que la orden provino de “la directiva”.

“De manera directa no me dijeron ‘queremos que te calles’, pero entrelíneas se entendía: ‘Te ofrecemos el cargo para que no digas nada’. Era evidente, porque este tipo de situaciones no te las ofrecen así nomás”, indicó.