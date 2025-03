Intendente de Bado recurrió a Lalo para cobrar “impuestos” a otros

Escasos días después de asumir como intendente de Capitán Bado (Dpto. de Amambay), Sever Rodney Villalba (ANR, cartista), envió un mensaje al extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes mediante el cual le habló de dos puntos. “El primero si podes decir al dr. Consoni para pagar su impuesto” (sic), escribió el 18 de noviembre de 2021.

Previamente a este mensaje, el jefe comunal colorado intentó tener una comunicación a través de la llamada telefónica. Sin embargo, no tuvo éxito ante lo cual Gomes le envió un audio, con la siguiente transcripción: “Rodney estoy en la estancia yo y poca señal acá para llamada. Escribime o mandame audio” (sic).

Villalba no especificó en el intercambio de chats qué tipo de “impuestos” debía pagar el citado. No obstante, de acuerdo a otros mensajes de Lalo Gomes con una persona identificada como Adrián Ramírez, en enero de 2023, solo hacen referencia a que “esa gente son grandes”. El malogrado diputado colorado preguntó a Ramírez si ya contactó con esa persona, a lo que la respuesta fue que ya intentó pero no tenía retorno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lalo, que según dijo entonces estaba por São Paulo (Brasil), le pidió insistir hasta tener la comunicación. “Así lo haré”, contestó Ramírez. Gomes nuevamente le envió: “Esa gente son grandes” (sic).

Ramírez al recibir esta instrucción consultó: Son ganaderos? Paraguayos? (sic). A lo que Lalo simplemente contestó: “Brasileño. Consoni es su apellido” (sic).

Reunión con Senad

En otro intercambio de chats de Lalo Gomes y su sobrina Lizany Gomez aparece de nuevo el apellido Consoni sin especificar un nombre. “Buenos días tío... cómo estás? Le conoces a un estanciero de la zona de babo de apellido Consoni” (sic), escribió Lizany Gómez el 19 de setiembre de 2020.

A lo que el extinto diputado le contestó: “Si le conozco. Por que ?” (sic).

La sobrina respondió: “Te acordas de ese mi amigo el Comandante de la Senad.. hoy se va ir a cenar en su casa y parece que le voy a acompañar. Quería saber nomas si era tu amigo para presentarme así” (sic).

Otros datos

En reportes periodísticos de 2017 igualmente sobresale un procedimiento que realizó el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Una publicación del diario La Nación del 14 de julio de 2017 relata que en un operativo llevado a cabo en la Estancia Consoni, en Colonia Colo’o, distrito de Capitán Bado, Amambay, se incautaron 13 toneladas de marihuana y procedieron a la aprehensión de 11 personas que “se dedicaban a la plantación, cosecha y procesamiento de la droga”.

Dice que entonces los intervinientes sacaron de circulación 10.000 kilos de marihuana picada, 3.000 kilos de marihuana prensada y 5 prensas rústicas de madera.

Igualmente, desmantelaron 4 campamentos precarios y detuvieron a 11 hombres, todos de nacionalidad paraguaya.

La publicación agregó que el operativo estuvo a cargo del entonces jefe Antinarcóticos de la Policía Nacional, comisario Baldomero Jorgge, y contó con el acompañamiento del exfiscal de la Lucha contra el Narcotráfico y actual juez, Martín Areco.

Consulta por gente con tinglado de cigarrillos

El segundo punto que consultó el intendente de Capitán Bado, Rodney Villalba (ANR, cartista), en el mensaje que remitió el 18 de noviembre de 2021 al fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes es con relación a cigarrilleros que operan en la ciudad fronteriza con el Brasil. “La gente que tiene su tinglado de cigarrillo acá en Bado son tu amigo” (sic), envió el jefe comunal. A lo que Lalo le contestó: “Cómo se llaman? Los cigarrilleros ?” (sic).

Reportes del Brasil, casualmente, señalan que uno de los flagelos cada vez más fuertes en ese país es el contrabando de cigarrillos. Esta práctica ilegal no solo afecta la recaudación de ese país, sino que también contribuye para financiar el crimen organizado. En algunas zonas de Río de Janeiro, las organizaciones criminales prohíben la venta de cigarrillos locales, de acuerdo a publicaciones periodísticas.

Actualmente, la marca Eight ocupa el tercer lugar entre las más consumidas en Brasil y es la más incautada en la frontera. Otra marca paraguaya, Gift, se encuentra entre las diez más vendidas.

Tanto Eight como Gift aparecen registradas en nuestro país por Tabacalera del Este SA (Tabesa). Esta empresa, sancionada por EE.UU., ya apareció en los chats cuando Alexandre Rodrigues le dice en julio de 2024 a su padre que un amigo de esa tabacalera hablaría con Ortiz –aparentemente José Ortiz– para conseguir apoyo para Lalo Gomes. Fue luego de las publicaciones de los presuntos nexos con el crimen organizado.

“Si Lalo Gomes le pide se termina eso...”, sobre una denuncia fiscal

Otro intendente que aparentemente recurrió al extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes es Luis “Luichi” Fernando Brítez (ANR, cartista), de Bella Vista Norte (Dpto. del Amambay). En un intercambio de mensajes entre Lalo y Roberto Bazzano, funcionario de la comuna de esa ciudad fronteriza con el Brasil, se escucha un pedido específico de otra persona con relación a una investigación del Ministerio Público.

“Roberto, será que no podes hablar con Lalo Gomes para que el fiscal ese no pase la denuncia, Zorrilla dice que se llama el fiscal (...) el tal Zorrilla está en Asunción y es muy conocida de Lalo Gomes. Si Lalo Gomes le pide se termina eso” (sic), reenvió 1 de setiembre de 2022.

Seguidamente Bazzano rescribió: “Que tal don Lalo, el intendente quiere que le ayude en este caso” (sic).

El resultado de la pericia al teléfono del malogrado diputado revela que Gomes tenía contacto muy frecuentes con Gomes. Inicialmente, atendiendo el historial existente, las conversaciones vía audio eran en torno a entrega de ganado.

Luego ya los mensajes eran con respecto a su campaña electoral hasta el mediados de 2023. La comunicación se retomó el 19 de agosto de 2024 y aparece un último mensaje a las 00:02. Brítez envió un audio en el cual invitó al legislador colorado para su cumpleaños ese día.

Horas después se puso en marcha el procedimiento Pavo Real II y Gomes terminó muerto.

Aportes para campaña

El fallecido legislador aparece en otros intercambio realizando aportes de ganado para campañas proselitisicas como también hay textos en los cuales se encargó de pedir ayuda a empresarios.

Es el caso de un mensaje enviado en junio de 2021 a un empresario de Pedro Juan Caballero. Lalo pidió colaborar con dinero para combustible para la campaña del ahora intendente de Cerro Corá, Wilfrido Figueredo (ANR, cartista).

“Es importante para todos tus proyectos” (sic), envió Gomes. A lo que el empresario tuvo que ceder y prometió 5.000 reales.