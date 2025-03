Bancada Colorada B se sumaría y habría votos para interpelar a Ministra de Salud María Teresa Barán

El líder de la bancada colorada B (aliada cartista) y vicepresidente 1º electo de la Cámara de Diputados, Hugo Meza señaló que, si bien no acompañaron el proyecto de declaración para instar al presidente de la República, Santiago Peña a destituir a Barán, creen que la interpelación es una chance para que la ministra de Salud exponga con documentos la situación.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el pedido de destitución de la ministra de Salud. Tenemos entendido que ella ya tomó algunas acciones destituyendo a su viceministro, a su director general, pero sí estaríamos acompañando el pedido de interpelación”, adelantó Meza, que integra la bancada compuesta por 8 colorados afines al cartismo, pero cuyos votos sumados al bloque de 35 no cartistas (liberales, independientes del tercer espacio y colorados disidentes), permitiría tener números suficientes para aprobar el pedido de intervención

“Hay que entender que la interpelación no es sinónimo de agravio ni de condena, es simplemente donde ella va a tener la brillante oportunidad para venir a explicarle a todos los diputados y diputadas qué sucedió y gracias a eso a que todos los paraguayos sepamos”, remarcó Meza sobre la decisión del grupo.

El articulo 193 de la Constitución Nacional establece que para aprobar la interpelación, en este caso de la ministra de Salud, se requiere mayoría absoluta, es decir, 41 votos y, en el caso de que estén todos presentes para el momento del tratamiento, sumadas las bancadas colorada B (8), la colorada disidente de Fuerza Republicana (5), las tres bancadas (A, B y PL) del Partido Liberal Radical Auténtico (22) y los independientes (9), tendrían 43 votos (si no hay ausentes).

Meza remarcó que, pese a tener incluso un “aprecio personal” hacia la ministra, esta debe rendir cuentas, y, por su cargo, no puede excusarse con no estar al tanto de cuestiones que atañen a la gestión de la cartera a su cargo.

“Cuando uno es administrador, siempre tiene que hacerse cargo, no puede decir: “No sé”... O no le cuentan, que es más grave aún. Entonces, yo creo que esa apreciación no corresponde cuando uno es ministro, tiene que, necesariamente, saber la autoridad, la máxima autoridad de poder y no es cualquier cosa, es terapia neonatal, no es cualquier enfermería”, señaló,

“Mala pata” del gobernador de Guairá, Cesarito Sosa

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) acusó al Gobernador de Guairá, Cesarito Sosa de ser el instigador para apurar la inauguración de la Sala de Terapia Neonatal en su departamento antes de que esté realmente operativa, todo con el fin de ganar rédito político ante una presunta aspiración a ser candidato a vicepresidente en 2028.

Si bien Meza no quiso echar más combustible a esa hoguera, tampoco lo eximió de culpa, señalando que políticamente, el Gobernador es quién coordina las actividades durante una visita del presidente Santiago Peña a su departamento.

“Que mala pata empezar así su candidatura para vicepresidente, si había apurado en este caso la apertura sin tener todo toda la parte técnica, edilicia y de equipamiento. Es decir, yo no quiero tomar ninguna posición al respecto, pero evidentemente él es el administrador político del departamento. Entonces, él habrá hecho la agenda departamental. Para mí, lo lamentable y peligroso es que le hayan expuesto al presidente de la República”, sostuvo Meza.

No se incluyó en el orden del día, pero podría tratarse

El diputado Hugo Meza, que esta mañana participó de la reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, confirmó que el pedido de interpelación no se incluyó en el orden del día para la próxima sesión del martes 11, pero eso no implica que no se pueda tratar ese día.

El reglamento de la Cámara Baja faculta a que cualquier legislador pueda solicitar durante el estadío de Sobre Tablas una sesión ordinaria para el tratamiento de cualquier proyecto de ley. A fin de allanar el camino, posiblemente, también el próximo lunes se dictamine el pedido que, principalmente, debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales.