Iramain recuerda su primer año de gestión y mantiene la esperanza de justicia para Kattya

El senador Ignacio Iramain (independiente), de profesión medico pediatra, dijo que la exsenadora Kattya González (independiente) fue groseramente expulsada con argumentos patológicamente inventados por un delirio perverso, hoy desestimados hasta por el propio Ministerio Público.

“Hoy la indignación que me invade es doble, porque estoy en este lugar (Senado) no solo a causa de los pusilánimes miembros de una Corte Suprema sometida al poder político, hoy expuesta con todas las evidencias a través de esos chats que conocemos, sino también porque he tenido que renunciar a la pasión de mi vida que es el ejercicio de la pediatría”, dijo el senador Iramain.

Asimismo, manifestó que quienes nunca trabajaron para estar a disposición del otro 24 horas de los 7 días de la semana, probablemente jamás entenderán lo que esto significa, pero aquellos que tienen vocación y cultura del trabajo comprenderán el impacto emocional que eso significa para quien tiene que renunciar abruptamente a toda una vida de ejercicio profesional.

“Dejo constancia del compromiso ético que, como ciudadano responsable, me impone cumplir en toda su dimensión y de acuerdo a mis posibilidades las funciones propias de esta banca, con la mirada siempre puesta en el ciudadano común, puesto que, para mi, está primero el conciudadano y no el correligionario”, dijo el parlamentario.

Iramain advierte sobre “shock séptico” institucional

Para Iramain ser ciudadano significa no pertenecer a ningún “rebaño ideológico” y mantener un pensamiento crítico y transformador para beneficio de la sociedad en su conjunto. Añadió que ello implica exigir justicia, y justicia significa desde Aristóteles a Michael Sandel el famoso filósofo de Harvard ocuparse de buscar la armonía en la convivencia social, siendo coherente con la reducción de las injusticias diarias.

Consideró que, para que ello ocurra, es necesario un estado de justicia que nos proteja del copamiento institucional de la república por parte de un sector hegemónico que infiltra y pudre todos los poderes del Estado, sin contrapeso y control alguno de sus turbias y dañinas actividades sobre el resto de la sociedad.

“Lo que vive el país es de enorme gravedad y muestra signos de un proceso terminal de descomposición en todos los aspectos, ante esto, la casta política solo atina a dar una aspirina a un paciente con un shock séptico, sin siquiera tener reservada una cama en terapia intensiva, porque no sabemos si existe, y cuando lo que se necesita también son antibióticos de última generación para tratar una bacteria resistente y corrupta que hoy está en camino de provocar la muerte de la República”, manifestó el parlamentario ante el pleno.