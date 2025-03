En Diputados proponen tres cambios en el JEM, para no recurrir a peligrosa reforma constitucional

Las conversaciones obtenidas mediante pericia judicial al teléfono del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes revelaron que seguía el sometimiento de la justicia a mano de políticos a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tanto así, que obligó a la renuncia de exdiputado y exmiembro del JEM, Orlando Arévalo, que hasta ahora es el único “cambio” tras el escándalo.

El diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) presentó el proyecto de modificación de los artículo 7°, 18, 22 33 y 34 de la Ley N° 6814/21 que reglamenta el proceder del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que pretende cambios en tres puntos claves: 1) Eliminar la oficiosidad de los procesos; 2) Terminar con la figura del apercibimiento y 3) Reducir el mandato de los representantes legisladores ante el órgano extrapoder.

“Tres son las las principales modificaciones que nosotros estamos planteando, que podemos trabajarlo desde la legalidad y no ingresar a la constitucionalidad, porque yo creo que hoy no es prudente hablar de una Reforma Constitucional”, señaló Centurión, mencionado que para cambios más de fondo necesariamente se debería tocar la Carta Magna, pero con el riesgo latente de que el cartismo aproveche para introducir otros temas como la reelección presidencial.

“A mí me hubiese gustado que realmente se elimine, por ejemplo, la representación del parlamento ante el Jurado de Enjuiciamiento. Porque, si hablamos de despolitizar, no podemos seguir manteniendo un estamento eminentemente político como provoca el tener representantes del Senado y de la Cámara de Diputados en un órgano como el JEM”, insistió Centurión.

Actualmente, la Constitución establece que el JEM esté integrado por 8 miembros, la mitad de ellos políticos (dos representantes de Diputados y dos del Senado) y esto no se podría tocar sin una reforma. Por ello, Centurión dijo enfocarse en aspectos que sí son modificables sin poner en riesgo la Carta Magna.

Oficiosidad como mecanismo de “apriete”

El primer punto que plantea modificar Centurión es eliminar la posibilidad de las investigaciones “de oficio”, que implicaría que miembros del JEM solo puedan analizar denuncias presentadas formalmente a través de un denunciante.

“Hoy, de oficio el Jurado determina enjuiciarle a un magistrado, a un fiscal o a un defensor y, sin embargo, lo que vemos que está ocurriendo es que se está utilizando como un garrote desde el jurado. El jurado termina siendo siendo juez y parte en todo el proceso. Entonces, eliminamos nosotros la oficiosidad con este proyecto”, señaló.

Este modo de “operar” se evidenció ya con el caso audios del difunto senador cartista Óscar González Daher, donde abrían causas contra fiscales que no se sometían a la “rosca”.

Absolución o remoción, ya no “apercibimiento”

El segundo punto que plantean es el eliminar la figura del apercibimiento entre las sanciones establecidas en la ley. Actualmente, se establece que a partir de 3 apercibimientos, se puede dar la expulsión de un juez, fiscal o defensor público, pero la medida también es aprovechada para “salvar” a quienes tienen causales para ser removimos, pero se los beneficia con un castigo menor o también como forma de apriete.

“Acá tiene que haber dos caminos. Existe reprochabilidad en las decisiones, en las resoluciones de un enjuiciado. Sí existe, perfecto, entonces corresponde la remoción. ¿No existe reprochabilidad?, entonces corresponde exculparle al enjuiciado”, indicó Centurión.

Textualmente, pretenden plantear en el artículo 7º que “al dictar sentencia se encontrase reunida la cantidad de votos coincidentes exigida en el párrafo anterior, se precederá a la remoción y, de no reunirse la mayoría requerida, se absolverá al enjuiciado”.

Centurión comentó que el planteamiento refiere a que los casos observados señalan que “por un lado, cuando queremos golpearle a alguien que no se somete a algún pedido o alguna línea de algún grupo político, entonces lo llevamos de oficio al jurado, lo enjuiciamos y lo tenemos ahí con el chaque. Como no teníamos elementos y solamente era para utilizar como un factor de presión, finalmente terminamos apercibiéndolo, pero ya le le estamos diciendo: Cuidado, la próxima va a ser la remoción”.

Por otra parte, también “aquellos que realmente tienen carga de responsabilidad reprochable en su conducta, en sus decisiones, en sus resoluciones, se utiliza para blanquearlos”.

Reducción de mandato de los miembros políticos

Finalmente, si bien no se incluye como tal en el proyecto de ley, Centurión comentó que pretende que se debata en comisiones la reducción del mandato de los representantes del JEM en representación de la Cámara de Diputados y Senadores, que actualmente es de tres años.

“Mi idea es bajar el tiempo de mandato, pero principalmente para los miembros políticos, porque el Gremio de Abogados (en representación de las universidades privadas y públicas) ellos hacen una elección y de repente no es práctico que hagan todo un proceso eleccionario si cada año se va a cambiar. Es lo que me gustaría debatir en comisiones. Yo apuntaría más a reducir el periodo de mandato de los representantes del Senado y Diputados. pero eso lo voy a hacer en comisión, no está en el proyecto de ley”, apuntó finalmente.