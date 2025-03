Peña cita a “La cigarra y la hormiga” pero imita al “pastorcito mentiroso”

El presidente de la República, Santiago Peña, intentó tapar las deficiencias en su gestión apelando a la fábula de la “Hormiga y la cigarra”, con el objetivo de instalar la imagen de que él está haciendo bien su gestión y que algunos solo se dedican a criticarlo.

El ataque estuvo dirigido a los partidos de oposición y también a medios de comunicación que publican investigaciones que revelan las falencias de este gobierno, que lo alejan de la promesa de “vamos a estar mejor”.

El mandatario se contradice al rechazar las críticas y al mismo tiempo asumir que tienen sustento, desde el momento que el pasado miércoles llamó a los ministros de su gabinete para darles un “tirón de orejas” y exigirle más resultados y comunicación, tras algunos casos, como las muertes en hospitales públicos por falta de atención adecuada. También por la mala calidad de la comida del programa “estrella” del gobierno denominado “Hambre Cero”, que le cuesta a los contribuyentes US$ 600 millones

En contrapartida, la actuación de Peña en varias ocasiones recuerda al cuento del “Pastorcito mentiroso”, y también al de “Pinocho”, que si bien con diferentes de protagonistas (uno es un pastorcillo y otro un títere que quiere ser niño) tienen el mismo denominador común: decir mentiras.

La historia del “Pastorcito mentiroso”, trata de que el protagonista miente en reiteradas ocasiones sobre el falso ataque del lobo a sus ovejas, hasta que, cuando finalmente es verdad, ya nadie le cree ni acude en su ayuda.

En campaña, una de las promesas centrales de Peña fue la sanidad pública y puntualmente decía: “Salud sin esperas con atención de calidad es mi compromiso con todos los paraguayos”.

Sin embargo, no solo fue mentira sino que en este caso concreto, tuvo un alto costo, porque tras “inaugurar” con fanfarrias el 20 de febrero pasado la sala de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital de Villarrica, apenas días después los padres del pequeño Osman Eliel (+) no pudieron hacer uso de él y fueron derivados a Asunción -tras diez horas de espera- dado que el recinto médico realmente no estaba operativo como parecía en la foto de inauguración.

Tras el auténtico vía crucis de los padres del bebé, que incluyó pelear por conseguir ambulancia y mantener soporte respiratorio manual todo el trayecto, el niño terminó falleciendo en un hospital del barrio Trinidad de Asunción.

“Pro vida, pro familia”

Peña y el cartismo centraron buena parte de su campaña en la supuesta defensa a la “vida y la familia”, para atacar puntualmente una donación de la Unión Europea para el programa de “transformación educativa”, al cual acusaban, supuestamente, de promover cuestiones de “género”.

Sin embargo, tras asumir Peña el 15 de agosto de 2023, esta fue una de las primeras “reculadas” de su gobierno, ya que recurrieron simplemente al cambio de un par de palabras en el convenio, para poder seguir manteniendo la ayuda económica de 38 millones de euros.

Sobre la OEA

Otro caso: el 29 de enero pasado en Panamá, Peña dijo ante un foro repleto que su canciller, Rubén Ramírez Lezcano, ya tenía los votos necesarios para ser electo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Hoy me preguntas y te digo que Paraguay tiene los votos para que Rubén Ramírez sea el próximo secretario general de la OEA”, dijo Peña, que el miércoles pasado se vio obligado a retirar la candidatura porque varios países le dieron la espalda al candidato del gobierno cartista. Mañana será electo el canciller de Surinam, Albert Ramdin.

“Apoyo” a la industria... China

También sufrieron las mentiras de este gobierno los representantes de gremios metalúrgicos del país, luego que el gobierno, a través de Itaipú Binacional (administrada por el cartista Justo Zacarías Irún), adjudicara un contrato de G. 248.713 millones para la provisión de pupitres a una empresa que vende edredones y que adquirió los muebles de China Continental.

La adjudicación, contradice el supuesto interés de generar puestos de trabajo ya que ignora a firmas paraguayas.

Además, este gobierno rechaza cualquier relación diplomática con China Continental pero permite que empresas de ese país vendan sus productos a nuestro país sin problema.

Un paseo para “asunción” de Trump

Un papelón internacional fue el viaje en enero pasado del presidente Santiago Peña y comitiva a los Estados Unidos de América supuestamente para los actos de asunción del presidente Donald Trump. En esa ocasión, intentaron nuevamente acusar a los medios de comunicación de mentir cuando se adelantó que no tenía invitación formal para participar del acto central, aunque exhibieron una “carta” del senador Rick Scott.

Finalmente, como se previó, Peña fue marginado del acto de toma de juramento, a diferencia de otros mandatarios sí convidados por Trump, como el presidente de Argentina, Javier Milei. El “paseo” tuvo un alto costo para nuestro Estado.