Abogado de Cabeza Branca exigió dudosos “pagamentos” a Lalo

En 2020, el extinto diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes fue contactado por el abogado Fábio Ricardo Mendes Figueiredo, representante legal de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, según los chats del análisis de los dispositivos móviles del fallecido diputado. Mendes, según publicaciones en medios, aparece como abogado de otros procesados por narcotráfico en la frontera como Jarvis Chimenes Pavão y Fahd Jamil Georges.

Historial de contactos

El 6 de noviembre de 2020, Mendes contactó a Gomes expresando su deseo de conversar con él en persona: “Bom dia Eulálio, sou o advogado Fábio Ricardo Mendes Figueiredo, gostaria de conversar com voc?, no seu aguardo” (sic).

Un día después, la hermana de Lalo, Lali Gómez, reenvió el siguiente mensaje a Lalo: “Dona Lali, nosso escritório precisava falar com seu irmão, o Eulalio. A senhora pode passar o contato dele ou então passar a ele o contato do meu chefe. Dr. Fábio, advogado do Luiz Carlos da Rocha” (sic).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la falta de respuesta, Mendes reiteró su solicitud el 10 de noviembre: “Confirme lhe disse, preciso muito falar com vc!”.

Gomes, evadiendo el encuentro, ofreció que su hijo atendiera a Mendes: “Eu não estou mas voc? pode atender meu filho agora?” (sic).

Tan solo 10 minutos más tarde, Gomes habría enviado a su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, para reunirse con Fábio Mendes, quien evidenciaba un importante apuro para reunirse.

En esa reunión, Mendes hace una referencia a dinero en su mensaje: “Digo , estou aquí no escritório no aguardo dele $” (sic).

Tras varios minutos intentando facilitar el encuentro vía WhatsApp, la reunión se habría concretado aproximadamente a las 19:00, en Ponta Porã, ciudad brasileña del estado de Mato Grosso del Sur, junto a la frontera con Paraguay.

El 13 de noviembre, Mendes informó a Gomes que había conversado con su hijo y que este le había transmitido la situación de los pagos: “Ele me passou a real situação em refer?ncia aos pagamentos”. Además continuó diciendo: “Nesse contexto, eu falei com cliente e ele me pediu para conversar com vcs, em q poderiam ajuda lo” (sic).

La presión continuó en diciembre, con Mendes insistiendo en reunirse con Lalo: “Se poder poderíamos conversar pessoalmente. Estou em ponta porá” (sic).

Finalmente, el 18 de diciembre, Mendes se despidió de Gomes, reiterando su deseo de conversar antes de viajar: “Se possivel, em face da amizade, gostaria de conversar com vc” (sic). La insistencia del abogado y las referencias a “pagamentos” sugieren que Gomes mantenía compromisos financieros con la organización de Da Rocha. Estos compromisos podrían estar relacionados con las operaciones ilícitas en las que, según investigaciones, Gomes estaba involucrado.

Las alarmas sobre los vínculos de Gomes con el narcotráfico no son nuevas. En 2017, la Policía Federal de Brasil informó al Ministerio Público (MP) que Gomes era considerado una de las figuras que más se benefició de los negocios del narcotraficante Cabeza Branca.

En 2021, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió un informe sobre el caso al MP, sin embargo, la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no tomó acción alguna.

Lalo operaba en la justicia

En mayo de 2019, el entonces fiscal Marco Alcaraz, hoy ministro de Inteligencia designado por Santiago Peña, habría pedido a la fiscala del caso Luiz Carlos da Rocha que le mostrara una declaración referida al extinto diputado.

En agosto de 2019, Alcaraz también facilitó una reunión en la Fiscalía para que Lalo supiera qué información tenían sobre él en el caso ligado a Da Rocha.

Incluso, se lee en las conversaciones del celular de Lalo Gomes, que el exfiscal Marco Alcaraz brindó informes sobre los datos que pesaban sobre el fallecido diputado por Amambay.

A cambio de estos favores, Lalo le enviaba regalos a Alcaraz, principalmente “carne prémium”.