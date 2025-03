“Si quiere renunciar, que renuncie”: la respuesta del Fiscal General a la postura de Sanabria

El fiscal Guillermo Sanabria renunció esta mañana al cargo de fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, a solamente 24 horas de que venza el plazo para la acusación de Mario Abdo Benítez y sus ministros. Se trata del único agente fiscal asignado al caso.

Ante la consulta sobre esta llamativa decisión tomada por Sanabria, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, indicó desconocer. “Yo me entero ahora por este medio. A mí no me presentaron nada. Hablamos, es integrante de un equipo de trabajo”.

El motivo de su renuncia serían las presiones que recibía y que no estaba de acuerdo con la acusación, por lo que se negaba a firmar.

“Nadie le puede obligar a nadie. La garantía absoluta que otorgamos es la autonomía y la autarquía en la investigación. Él es parte de un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo es el que decide la toma de decisiones. También es libre, si quiere renunciar, que lo haga”, sostuvo.

Seguido añadió: “Me sorprende (la renuncia) porque es la primera vez que me entero. Lo ideal hubiera sido que se me presente a mí en su momento”.

Fiscal General: dos años de gestión con muchas críticas

A dos años de su gestión al frente del Ministerio, Emiliano Rolón recibió varias críticas sobre su actuar. Una de ellas tiene que ver con la falta de independencia y la injerencia de los políticos en la función de la misma.

“Tuvimos un derecho histórico bajo el concepto de autoridad. Si la autoridad te daba su visto bueno, o te daba su visto negativo, el universo económico, social, deportivo o religioso, estaba configurado para que sea así en el derecho constitucional histórico”, señaló el Fiscal General.

A renglón seguido agregó: “Nosotros recién cambiamos eso con la Constitución del 92. Esa Constitución dice que somos democráticos, que somos un Estado Social de Derecho y de Organización Republicana. Entonces, el sujeto sometido a un proceso tienen también derechos, tiene también garantías. De esa forma construimos nosotros eso que queremos, la institucionalidad, el respeto a la ley”.

“Por su puesto, hay gente a la que le va a caer bien una decisión o le va a caer mal. Finalmente, si objetivamos con independencia, eso va a ocurrir, pero tenemos un tremendo compromiso republicano, de que sea así siempre”, concluyó.