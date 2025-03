Renuncia fiscal del caso Mario Abdo Benítez, a 24 horas del vencimiento del plazo para la acusación

Mañana fenece el plazo para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo en la causa contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios denunciados por Horacio Cartes. A 24 horas del vencimiento, el único fiscal asignado renunció al cargo.

“La acusación está redactada y no fue el fiscal ni su equipo el que redactó. Un fiscal responsable no va a querer firmar y hay que dejar de ser hipócritas en el funcionamiento del Ministerio Público. Se busca fiscales a medida”, dijo la abogada Cecilia Pérez.

Mañana, martes 11 de marzo, se cumple un año de que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios de su gobierno fueron imputados por varios delitos y vence la prórroga de seis meses que concedió un tribunal a la Fiscalía para que presente su requerimiento conclusivo, ya sea acusando o pidiendo el sobreseimiento (provisional o definitivo) de los procesados.

La abogada manifiesta que tienen conocimiento de las presiones que recibía el fiscal y que él no estaba de acuerdo con la acusación, por lo que se negaba a firmar. “La información que tenemos es que él no redactó, que no se redactó en su oficina”.

Agregó que las presiones se habrían dado por la negativa a firmar el documento y les llamó la atención de que su terna (para ser designado juez) se encontraba en el orden del día la semana pasada pero no se estudió y pasó para este miércoles.