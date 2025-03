Diputado ratifica denuncia contra Alderete y revela que le amenazaron

El diputado Santiago Benítez, quien asumió la banca tras la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, denunció que desde que incursionó en la arena política, ya en la campaña proselitista, fue amenazado, primero por el hijo de Lalo Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes (quien está preso), luego por el actual gobernador de Amambay, Juan “Juancho” Acosta (ANR, HC). Agregó que un enviado de José Alberto Aderete, asesor político del presidente Santiago Peña, le hizo llegar también una amenaza.

El diputado Santiago Benítez había indicado que Alderete estaba vinculado con personas investigadas con el crimen organizado y que le había solicitado dinero para integrar la lista de candidatos del oficialismo. En respuesta, el abogado Pedro Ovelar, abogado del ex presidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, indicó que Alderete querellará por sus dichos al parlamentario. Sin embargo, el parlamentario tiene el fuero de la palabra y no puede ser enjuiciado por sus dichos.

“Este secretario del gobierno que amenaza, señor José Alberto Alderete, niega las acusaciones. Tengo las pruebas de tus vínculos con personas que están en la narco política, personas investigadas por lavado de dinero. Negá eso José Alberto Alderete. Que presente la querella. Con eso no me van a hacer callar, voy a seguir denunciando, yo no les tengo miedo. Basta, dejen en paz al Amambay, basta de narco políticos, de corruptos. Esto ya no puede continuar así”, dijo el diputado durante su intervención en la sesión plenaria de hoy.

Le pidió también a Alderete dejar de enviarle emisarios para amenazarlo, porque no lo van a hacer callar y seguirá denunciando los casos de corrupción.

“Le digo a este funcionario que deje de enviarme a presidentes de seccionales a mi casa para advertirme a que me calle porque esta gente es peligrosa. La semana pasada se fue un presidente hasta mi propia casa, era supuestamente para una reunión política y termina diciéndome que me cuide. Necesitamos un Amambay libre de fiscales y jueces corruptos, jefes policías recaudadores de la corona”, dijo el diputado pedrojuanino.

Agregó que también están instalada la versión de que él amenaza a los periodistas locales, hecho que negó enfáticamente. Dijo que si alguien tiene alguna prueba de eso, presentaría su renuncia a su cargo de manera inmediata.

“Si alguien presenta una prueba de que amenazo o envío algún emisario para amenazar a alguien, voy a presentar mi renuncia a la Cámara de Diputados. Estoy seguro que no van a encontrar, porque yo no soy de la calaña de ustedes”, finalizó el parlamentario colorado.