Para salvar a la ministra Barán, Diputados deja sin quórum la sesión

La Cámara de Diputados se quedó sin quorum esta siesta minutos antes del tratamiento del pedido de interpelación a la ministra de Salud, María Teresa Barán.

La solicitud fue presentada por opositores y colorados no cartistas, luego de observar casos desgarradores de falta de asistencia médica eficiente en los hospitales públicos.

Uno de los casos más sonados fue la muerte de un pequeño que llegó en grave estado al Hospital Regional de Villarrica, días después de que se haya inaugurado con bombos y platillos por el presidente de la República, Santiago Peña; la ministra Barán; el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR, HC), entre otras autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobierno cartista promocionó la inauguración de una unidad de terapia intensiva neonatal, pero era de fachada porque le dijeron a los familiares del niño que no funcionaba esa dependencia.

Luego de casi diez horas de espera fue trasladado de Villarrica a Asunción, donde falleció.

Lea más: Luz verde a rectificar precio de habilitaciones y palo en la rueda para interpelar a ministra Barán

Durante la etapa de mociones de preferencia, el diputado Miguel Martínez (independiente) previendo este desenlace, solicitó adelantar el tratamiento del pedido de interpelación para Barán, que se encontraba en el punto 12 del orden del día. Sin embargo, encontró el rotundo rechazo de los cartistas.

El diputado cartista Alejandro Aguilera fue el encargado de mocionar la oposición al adelantamiento y lo secundó el vicelíder de la bancada cartista, Miguel del Puerto.

“Necesitamos debatir porque con esta ministra no vamos a ir lejos. Todas las instituciones de salud están en quiebra prácticamente y es momento -por lo menos- de escuchar las razones de la ministra de por qué no está haciendo (los cambios)”, dijo Martínez.

El diputado Raúl Benítez (independiente) protestó porque el cartismo impone su mayoría para evitar el debate (esencia misma del Parlamento) y pidió adelantar el tema al menos para sincerarse, y que rechacen si tenían el valor para hacerlo.

“En vez de tratarnos de bobos, creo que podemos decirle la verdad a la ciudadanía. No quieren que pase al punto uno porque van a dejar sin quorum, porque no van a tener la capacidad de votar en contra, de argumentar en contra, entonces van a huir para no abordar el tema”, dijo Benítez de manera casi premonitoria, adelantando lo que finalmente ocurrió.

Remarcó que “lo único que se pide hoy es algo tan sencillo y pequeño como es la interpelación” con el fin de que ”la ministra pueda venir a dar explicaciones públicas de todo lo que ha pasado. En el proyecto hay preguntas sobre qué ha pasado con el caso de Osman, también con la inauguración del Hospital en Villarrica que al final no tenía UTI; el caso de la ambulancia que deriva a un paciente a 71 km cuando había una cama de UTI en 6 km y terminó con la muerte de una persona”.

Protección para seguir con la “macanada”

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) se sumó al pedido de adelantamiento, remarcando que pese a haber pasado ya un par de semanas, la ciudadanía sigue pendiente a ver qué medidas toma el Gobierno, sin embargo, el cartismo prefirió seguir protegiendo las “macanadas” que se manda la ministra de Salud.

“Esto es protección para la ministra de Salud para que siga haciendo las macanadas que hace, porque seguimos viendo que esto no tomó otro rumbo, murieron otros niños después. Hay un desgobierno total en ese ministerio, ella empieza a destituir gente pensando que así va a solucionar, cuando no se da cuenta de que la que se tiene que ir es ella”, refirió Ortega.

Lamentó que sus propios colegas cartistas renuncien a una de sus atribuciones constitucionales, como es la de figura de la interpelación.

La sesión finalmente se levantó al llegar al punto 9, mientras que el pedido de interpelación se encontraba en el punto 12.

Habrá que ver si mañana en reunión de mesa directiva se acuerda volver a incluir en el punto de orden del día de la siguiente sesión (martes 25) el pedido de interpelación, pero ya es evidente la negativa del cartismo a que prospere. Honor Colorado y sus satélites tiene mayoría propia para el rechazo.