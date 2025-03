Senado trata mañana peligroso proyecto que podría generar una “crisis de impunidad”

El cuestionado proyecto de ley “Que modifica los artículos 6, 136 y 305 de la Ley N° 1286/1998 ‘Código Procesal Penal”, conocido como “ley de impunidad” presentado por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) figura como noveno punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana, prevista para las 9:00.

La norma, con media sanción de la Cámara de Diputados, fue girada únicamente a la comisión de Legislación, que recomendó al pleno del Senado rechazar el proyecto de ley. Durante su estudio en comisión, la comunidad jurídica solicitó a los senadores rechazar la iniciativa parlamentaria y alertar de la “crisis de impunidad” que se generará con la aplicación de la norma.

Silvana Luraghi en representación de la Corte, dio el parecer técnico penal, y pidió el rechazo del proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal. Fundamentó esa postura en que el Poder Judicial considera que los tres artículos a ser modificados fueron estudiados de “manera fragmentada y desarticulada”, sin tener en cuenta lo que es una visión del sistema penal del Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que la consecuencia en su aplicación provocará afectará directamente a los plazos de duración del procedimiento y a los cómputos que se deben tener en cuenta. “Su consecuencia serán las extinciones y las prescripciones, que les va a llevar a una profunda crisis de impunidad”, alertó.

Lea más: Patoteando y atropellando, cartistas aprueban proyecto para “impunidad exprés”

Mencionó que dentro de nuestro sistema jurídico existen garantías constitucionales, como el principio de la ley más favorable al encausado, que puede ser utilizado por los defensores para plantear extinciones, prescripciones legítimamente. “Eso va a crear un descrédito enorme en la sociedad y, cuando hablamos de descrédito, no podemos dejar de mencionar de que esta ley se olvidó de un punto muy importante: de las víctimas, de sus familiares y de la reparación del daño. No se tiene en cuenta de lo que esto puede acarrear en la justicia penal”, cuestionó.

En la reunión de la comisión y ante los senadores, afirmó que “una justicia que no está centrada en las víctimas no es una verdadera justicia, y eso es lo que nosotros queremos que se tenga en cuenta”, declaró.

La magistrada dijo que la aplicación del proyecto de ley “va a acarrear serios problemas”. Recordó que el Paraguay, en forma permanente, está siendo evaluado por organismos internacionales, a través de compromisos que han asumido desde el 2019, con la aprobación de un paquete de leyes que ayudaron a tener sentencias emblemáticas y sacar al Paraguay de esa lista negra.

Indicó que Paraguay no deja de ser evaluado y que la normativa que está en trámite “afectará seriamente esas sentencias que tanto esfuerzo nos costaron, gracias a los esfuerzos del Poder Legislativo que nos pusieron esas leyes en nuestras manos para que nosotros podamos lograr ese objetivo de luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia nacional, transnacional y casos complejos”, manifestó la representante de los jueces.

Lea más: Patoteando y atropellando, cartistas aprueban proyecto para “impunidad exprés”

“Lo perjudicial son las prescripciones y las extinciones por una falta de decisión y resolución judicial, por las innumerables dilaciones que nuestros jueces penales día a día están enfrentado, luchando contra el ejercicio abusivo del derecho, contra las chicanerías”, dijo Luraghi.

La jueza también dijo que, pese a ello, han tenido sentencias emblemáticas y que no quieren que esa imagen que lograron con mucho esfuerzo quede en la nada por “tres cambios normativos que pudieran estar perjudicando seriamente estos procesos que tanto esfuerzo le cuestan al Poder Judicial y al Estado paraguayo, pero no me quiero referir sólo a los casos de crimen organizado y corrupción publica, sino también que van a quedar impunes numerosos casos muy sensibles”, dijo.

Citó que podrían quedar impunes los innumerables casos de feminicidio, abuso sexual en niños y violaciones. “Estas personas que puedan hacer uso de estas garantías, a través de estos cambios normativos de la ley más favorable pueden obtener incluso sus libertades a través de revisiones. El descrédito hacia la justicia y las autoridades que se ven involucradas en estos tres cambios normativos”, dijo.