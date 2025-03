Vicepresidente ocultó “aportes” de proveedor chino para campaña

“Declaro bajo fe de juramento que los datos consignados son veraces, fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole y que reúno los requisitos constitucionales y legales del cargo al cual me postulo y no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Nacional y las Leyes. Otorgo mi expreso consentimiento para dar a conocer los datos contenidos en este documento, conforme a los términos establecidos en la Ley N° 6501/2020 (Que regula el financiamiento político)”, dicen las dos declaraciones juradas que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el ahora vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Uno de los documentos presentó como precandidato por el movimiento interno Honor Colorado, mientras que el otro como postulante por la Asociación Nacional Republicana (ANR) para las elecciones generales del 30 de abril de 2023.

Alliana reconoció ayer a través de medios cartistas el uso frecuente de los aviones del empresario Long Jiang, principal accionista de la firma Kamamya SA. Esta resultó recientemente adjudicada por la Itaipú Binacional con un contrato por más de G. 248.713 millones, alrededor de US$ 32 millones para la provisión de pupitres escolares chinos.

El actual N° 2 del Poder Ejecutivo –que no se animó a hablar con ABC– detalló que las aeronaves de Jiang las usó durante su campaña proselitista para recorrer todo el país e incluso tuvo el apoyo de otros empresarios, quienes según él, son igualmente proveedores del Estado.

Lo cierto es que este sincericidio del vicepresidente de la República hizo que aumenten las sospechas sobre el aparente direccionamiento de la millonaria licitación para la empresa de Jiang, atendiendo a que en las declaraciones presentadas ante el TSJE no aparecen los aviones del proveedor “chino”, que hasta julio del año pasado tenía como ramo principal de actividad la fabricación de sábanas, edredones y medias.

Alliana usó a su gusto en más de una ocasión las aeronaves para diferentes destinos en plena campaña. Sin embargo, el actual vicepresidente consignó como medio de transporte solo una camioneta de su propiedad.

Lavado de dinero

El Art. 1 de la ley N° 6501/2020 “Que modifica la Ley N° 4743/2012″ ‘que regula el financiamiento político, que fuera modificado por Ley N° 6167/2018 y modifica la Ley N° 834/1996 que establece el código electoral paraguayo’ establece en forma taxativa que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales se constituyen en sujetos obligados conforme a la ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, es decir, lavado de dinero.

En ese sentido, en el Art. 2 de la citada normativa aparece que tanto para las elecciones internas como en las generales que cada candidato de cada movimiento interno partidario deberá realizar ante dicho movimiento una DIGC (Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña) dentro de los cinco días siguientes a la oficialización de las candidaturas propuestas, en la que consignen todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña.

Lastimosamente la normativa no cita un castigo por el incumplimiento de los citados ítems como tampoco sobre las omisiones. No obstante, en la declaración está que el candidato autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y demás órganos jurisdiccionales y administrativos a realizar las investigaciones que consideren pertinentes en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en las declaraciones juradas.

Desde Saltos a reunión con el jefe de ANR

Pedro Hércules Alliana, siendo ya vicepresidente de la República, registra dos viajes a la ciudad de Saltos del Guairá (Dpto. de Canindeyú) en dos aviones distintos del proveedor de los pupitres chinos, Long Jiang. Lo sugestivo es que en redes sociales no hay rastros de alguna actividad oficial en esa zona en las fechas de vuelos.

Uno de los viajes del vicepresidente de la República tuvo lugar el 12 de mayo de 2024 y se realizó en el avión con matrícula ZPGOD. En la aeronave, que partió del aeropuerto Silvio Pettirossi, viajaron el vicepresidente Pedro Alliana, la diputada Fabiana Souto, Isaac Olazar, David Cubilla, José Verón, Gustavo Sánchez y Julio Villalba.

Villalba figura como socio de las empresas Hoahi SA y Mallapar SA junto al proveedor de Itaipú Long Jiang.

Igualmente, Julio Villalba aparece como parte de las firmas agroganaderas La Nidia SA y Tomoñaro SA, ambas supuestas compradoras de pupitres de Kamamya SA. Estas compras se utilizaron para justificar la experiencia de la empresa en la millonaria licitación de la Itaipú Binacional, según los documentos existentes dentro del proceso de licitación.

Un punto que llama la atención con respecto a este viaje es que el 13 de mayo de 2024 Alliana publicó su visita al expresidente de la República y actual jefe de la Junta de Gobierno de la ANR, Horacio Cartes. “Hoy compartimos una importante reunión con el presidente de mi glorioso Partido Colorado, el querido Horacio Cartes. También nos acompañó un gran correligionario y amigo Raúl Latorre”, posteó el vicepresidente.

El otro viaje a Saltos del Guairá, en tanto, lo realizó el 6 de febrero de 2025. Esta vez fue en el avión con matrícula N958JL.

Como pasajeros fueron Pedro Alliana, Francisco Pérez y Fabiana Souto (diputada cartista y esposa de Alliana). Tampoco hay registros de alguna actividad oficial en esa zona.

Lo coincidente es que el 7 de febrero de 2025 –otra vez un día después del viaje– el vicepresidente posteó en sus redes sociales una reunión con Cartes. Entonces acompañó el encuentro el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, de acuerdo a la publicación.

Otra cuestión bastante sugestiva es que los viajes a Saltos del Guairá tenían como ruta Asunción-Saltos-CDE, según los registros de la APP Flightradar24.

Peña sí declaró aeronaves

Muy al contrario de Alliana, el actual presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), sí consignó en sus declaraciones juradas de ingresos y gastos presentadas ante el TSJE que utilizaría aviones y un helicóptero como medios de transporte durante su campaña proselitísta.

Todas las aeronaves dijo que pertenecían al expresidente Horacio Cartes.