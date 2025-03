Bachi minimiza vacío cartista a Baiardi, pero recuerda que hay un pedido de informes en su contra

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Antonio Barrios (ANR, HC), ayer dejaron sin quorum la reunión en la que debía concurrir el cuestionado candidato a embajador ante Colombia, Juan Alberto Baiardi Quesnel. Sólo dos de los 13 miembros, la mayoría del cartismo, participaron del encuentro.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñéz (ANR, HC) dijo desconocer del vacío a Baiardi y dudó de la cantidad de cartistas que forman parte de la comisión de Relaciones Exteriores. “Creo que tiene tres integrantes, cuatro”, señaló el parlamentario quien aseguró que los senadores de Honor Colorado “de por sí, no hacen el quórum. Sin embargo, sostuvo que, en su momento, ”se va a analizar bien, hay un pedido de informe y nosotros los proyectos que envía el Ejecutivo generalmente aprobamos”, dijo Núñez.

El senador volvió a entrar en contradicciones y dijo que, si bien hay denuncias en contra de Baiardi las mismas deben ser comprobadas, “sino, por denuncia nomás ya vamos a descalificar a una persona”, enfatizó.

Bachi a favor de aprobar proyecto “anticoncertación”

El senador Núñez se mostró a favor de aprobar el proyecto de ley que prohíbe a la concertación opositora usar el padrón colorado en sus elecciones. Bachi no quiso responder a las críticas del senador Rafael Filizzola (PDP) sobre la aplicación de la norma y dijo que el próximo miércoles va a “hacer una buena exposición” y que ahí va a responder a todos los referentes de la concertación.

Bachi dijo que, si mal no recuerda, la concertación tuvo el 13% de participación en sus elecciones. Añadió que el miércoles proyectará un vídeo en el que se ve como cargaban (los votos) y no hubo control. Sin embargo, dijo que el Partido Colorado, que sí utilizó exclusivamente su padrón, tuvo mayor participación que la concertación.

Se preguntó por qué van a crear más partidos políticos y a afiliar a más de sus correligionarios, si al final el Partido Democrático Progresista o el “Partido de Esperanza” va a usar su padrón. “¿Para qué yo voy a hacer el esfuerzo? ¿eh?”, se preguntó.

“El único partido donde las internas son hasta diríamos sangrientas y después se produce el abrazo republicano, es el Partido Colorado y eso es democracia. No es falsear, no es cargar las urnas, no es usar el padrón de otro partido, no es usar el padrón nacional, si no, eliminemos la interna y nos vamos directo a las nacionales”, cuestionó.