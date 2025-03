Atención de salud padece cáncer de un Gobierno “corrupto e insensible”, dicen

Casi cinco horas duró hoy la audiencia pública convocada por los senadores Esperanza Martínez (FG), Yolanda Paredes (CN) e Ignacio Iramain (Indep.) sobre la crisis existente en la salud pública, ocasión en que representantes de gremios médicos, de enfermería y pacientes afirmaron que más que crisis hay riesgo de “colapso”.

Lea más: Gobierno crea equipo nacional para intervenir y mejorar el sistema de salud

También fueron claros en las causas de la penosa situación y señalaron en ese sentido al gobierno de Santiago Peña (ANR-HC), al que describieron como corrupto, mentiroso, inoperante, insensible, que solo persigue el lucro y los negocios. Ningún legislador oficialista estuvo presente. En representación del Ministerio de Salud acudió el director de Redes, Gustavo Ortiz, quien se limitó a exponer los proyectos del gobierno.

“Nuestra enfermedad es el cáncer terminal de la corrupción, el clientelismo y el prebendarismo que captura hoy día la voluntad política de quienes están sentados muy cómodamente en el poder, copando todos los poderes para defender intereses económicos”, resumió la Dra. Victoria Peralta, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Proveedor del IPS se queda con la tercerización de imágenes en MSP

El exdirector Médico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Pedro Galli, citó los “negocios de las tercerizaciones”. Por ejemplo, el de estudios de imágenes adjudicado en marzo por US$ 49 millones por cinco años.

En tal sentido, la Dra. Peralta remarcó: “La promoción de la salud no tiene presupuestos porque no les es rentable. No les interesa, eso no genera lucro, sin embargo, la enfermedad y la muerte les es muy rentable”.

Desnudan “mentiras” del Gobierno

La Dra. Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), expuso evidencias del deplorable sistema de infraestructura y las “mentiras” del gobierno de Santiago Peña.

La profesional salió al paso de las promesas del Gobierno de abrir nuevos hospitales en el interior del país, evidenciando junto a otros colegas que estos son un “cascarón”, ya que el gobierno no tiene como cubrir con médicos.

“Todo lo que dijeron es una mentira, esto no se va a solucionar. No existe la cantidad de médicos especialistas para paliar todo esto”, expresó.

Citó como ejemplo palpable el caso del “Gran Hospital de Cnel. Oviedo”, recientemente inaugurado por el Gobierno de Peña, donde de los 14 médicos de cirugía pediátrica que solicitaron apenas lograron cubrir un puesto.

Remarcó que tampoco hay incentivo para que médicos vayan a otros puntos del país a cubrir esos lugares, ya que quieren que vayan al interior por un salario menor al que cobra un “nepobaby” en el Congreso.

“Dicen que los médicos no aceptamos irnos al Chaco por G. 15 millones. Ahora le pregunto: ¿Algún nepobaby de aquí (Congreso) que gana G. 18 millones (como la hija de Pedro Alliana) se va a ir a trabajar al Chaco por esa cantidad?” Dr. Rossana González de Sinamed.

Otro que aportó datos sumamente reveladores fue el Dr. Diego Giménez Velilla, quien llegó a ser jefe de Radioterapia del Incan. Puntualmente se refirió a la promesa del Gobierno de habilitar dos aceleradores lineales para radioterapia en el interior del país.

“En Paraguay al día de hoy somos 13 especialistas en oncología radioterápica en todo el país, de los cuales 8 forman parte del equipo médico del Incan, pero eso hay que poner entre comillas porque no todos están todos los días. Son 5 médicos efectivos equivalentes de tiempo completo, es decir, 5 médicos para dos aceleradores en funcionamiento para toda la población del Paraguay”.

Ahora el gobierno promete habilitar otros dos equipos en el interior del país, lo que celebró, aunque también le generó una duda y gran preocupación: ¿Con qué profesionales piensan operar estos equipos?

“Hay que hacer (la descentralización de los servicios), pero hay que hacer bien y planificar. Itapúa y Alto Paraná en el segundo trimestre de 2026 supuestamente van a tener equipos de Radioterapia. ¿Quién va a operar esos equipos? ¿Qué médicos van a ir hasta allá? ¿Tenemos el equipo humano necesario compuesto por oncólogos, radioterapeutas, físicos-médicos, técnicos en radioterapia, ingenieros para mantenimiento para esos equipos? ¿Vamos a tener dentro de un año? Yo les digo, no vamos a tener. Entonces sí podemos inaugurar de acá a 6 meses, 2, 3 o 20 aceleradores lineales también si queremos, pero no van a estar operativoso”, alertó.

Repudian politización y que mientan a enfermos con cáncer

Otro momento muy fuerte fue la intervención de la paciente oncológica y presidenta de la Asociación de Mujeres de Apoyo Contra el Cáncer de Mama (Amacma), María Estela Galeano, que incluso pese a la fortaleza que transmitió en su alocución, no pudo dejar de derramar unas lágrimas.

“Acá no hay color, no hay rojo, azul o negro. Estas no son fotos, no son cintas que estamos cortando, son nuestras vidas las que se están cortando con la ineptitud de los que están encabezando el Ministerio de Salud” María Estela Galeano, titular de AMACMA y paciente oncológica.

“Fácil es decir: ‘¿Por qué no se hacen controles?’. No es gratis. Mentira es eso de tener salud y educación gratuita. Si una persona no tiene para pagar radioterapia, anda morite a tu casa”, dijo, citando casos concretos de otras pacientes que no recibieron tratamiento contra el cáncer.

La misma mencionó que por ejemplo hoy si un enfermo oncológico va al Incan no va a conseguir inmunohistoquímica para iniciar su tratamiento, ante una enfermedad que no espera.

“¿Por qué hacemos manifestaciones? Porque queremos vivir. No hacemos por gusto, es por necesidad. Esto tiene que terminar, piensen en nosotras, porque mañana pueden ser ustedes, puede ser una mamá, una hija, un hermano de ustedes”, afirmó dirigiéndose a los políticos.

Agregó que es “fácil” culpar al ciudadano que “no llegó a tiempo”, pero no acuden porque “al llegar tenés que tener plata en el bolsillo o hay que tener contactos políticos”.

La Dra. Rossana González también repudió la politiquería diciendo: “Basta con la injerencia política partidaria en los hospitales. No podemos permitir que a la ministra le manden los gobernadores, los congresistas y le digan quién tiene que ser director de tal o cual hospital”.

Grave denuncia sobre el Fonaress

Por otra parte, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas Gauto, ratificó graves denuncias contra el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), al cual calificó casi como una estructura perfecta para robar dinero del Estado. Destacó que si bien el Circulo Paraguayo de Médicos forma parte, el Fondo es manejado hermética y autoritariamente por el Gobierno.

“El Fonaress, creado para salvar vidas, actualmente forma parte de un sistema perverso que funciona al interior del Ministerio de Salud que está diseñado ese sistema perverso para no dejar huellas formales y que asegura lucro para una persona o cierto grupo y asegura la impunidad”, acusó Rodas Gauto.

Sostuvo que ni siquiera rinden cuentas de los ingresos y destino de los millonarios fondos y que realizaron un pedido de fiscalización especial a Contraloría, pero el caso “duerme en algún profundo cajón del contralor” Camilo Benítez.

“Es un órgano de maletín y una caja negra. Quiere decir que nadie da cuenta de lo que funciona al interior del mismo. Este es una organismo que no rinde cuentas, nosotros formamos parte, pero no hay auditoría, no hay balance, nadie sabe cuánto se ingresó al mes, nadie sabe cuánto se gastó para los pacientes”, insistió.