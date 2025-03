Internas del PLRA: Elecciones se harán con papeletas, anuncia el TEI

Gustavo Bernal Cristaldo, titular del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, durante una conferencia de prensa, indicó que no existen inconvenientes jurídicos que les prohíba la realización de las elecciones partidarias el 17 de agosto próximo, pese a que la Justicia Electoral ya les comunicó que no daría asistencia técnica y logística.

Agregó que el TEI partidario está capacitado y garantiza la transparencia para llevar adelante las elecciones, por lo cual pide a los afiliados liberales a estar atentos al cronograma electoral. Manifestó también que se inscribieron 35 movimientos internos para pujar en los comicios.

“Este Tribunal está capacitado y garantiza la organización, planificación, la realización y el juzgamientos de los votos. No existe irregularidad jurídica. Estamos capacitados y lo vamos a hacer. No estamos transgrediendo ningún aspecto legal”, sostuvo Gustavo Bernal Cristaldo.

El presidente del TEI explicó que desde el 2019 está vigente la Ley Nº 5318 que le faculta en uno de los artículos a la máxima autoridad electoral, el cual es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el que debe de proveer las máquinas electorales para que todas los partidos, concertaciones, movimientos y hasta organizaciones intermedias puedan desarrollar sus elecciones.

“Pasaron cinco años y hasta el momento no tenemos máquinas electorales. Ese impedimento no es culpa del Partido Liberal y tampoco podemos culpar a la Justicia Electoral. No tenemos la máquinas, entonces no se puede hablar de violar la ley, si no hay una máquina. Todos los partidos, en sus elecciones partidarias, desde el 2019, lo han realizado en papeletas y luego comunicaron al máximo tribunal”, dijo Bernal Cristaldo.

Agregó que con la ley del Financiamiento Político lo que están obligados es a comunicar después sus rendiciones de cuentas. Dio como ejemplo que, en marzo del 2024, el Partido Patria Querida hizo sus internas partidarias con papeletas y luego comunicaron al TSJE. Por lo cual, asegura que no están violando ninguna normativa al convocar a elecciones internas.

Nota de la Justicia Electoral

La Justicia Electoral, presidida por Jaime Bestard (ANR, HC), remitió recientemente una nota al presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, Gustavo Bernal Cristaldo, informándole que no darán asistencia técnica y logística para la elección de autoridades partidarias, tal como solicitó el principal partido opositor.

En respuesta, Gustavo Bernal Cristaldo dijo que no existen inconvenientes, que ellos luego de desarrollar las elecciones comunicarán al TSJE, así como les exige la ley de Financiamiento político.

Agregó que también ya emitieron todas las resoluciones de reconocimiento interno de los movimientos que van a pujar en agosto próximo para garantizar la total transparencia electoral.