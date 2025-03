Cronología de una persecución y hostigamiento que llevó años

CHISTE EN LUCERO DEL ALBA. El 10 de noviembre de 1968 se publicó en la tradicional sección de contratapa el siguiente chiste: “En la guerra. Durante la guerra del Chaco. Un coronel inspecciona las trincheras. Un soldado, que estaba de guardia, es interceptado por el coronel: —¿Qué hay del otro lado? El soldado, lo mira y contesta: —Otros imbéciles como nosotros”.

El chiste de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue adaptado para nuestro país y eso fue suficiente para que, al día siguiente, Roberto Thompson Molinas ya estuviera preso. El Gobierno se valió de una protesta de la Asociación de Combatientes de la Guerra del Chaco –que tomó como agravio el chiste– para actuar. ABC Color demostró con una portada especial y una gran cantidad de publicaciones el homenaje y respeto que siempre mantuvo hacia los beneméritos de la Patria.

7 DE DICIEMBRE DE 1974. Otra vez preso en vísperas de Caacupé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Roberto Thompson, nuevamente fue detenido por tres policías de civil que ingresaron a la misma Sala de Redacción del diario y le ordenaron que los acompañara hasta la Policía. Sin más detalles, los intervinientes dijeron que por “orden superior” fue llevado al Cuartel Central de Policía, incomunicado. El motivo de la detención se mantuvo en el más absoluto misterio en los primeros días y recién seis días después el Ministerio del Interior de entonces, Sabino Augusto Montanaro, aclaró que estaba recluido por un suelto de la Agencia AFP que apareció el día de su detención en la sección internacionales bajo el título “Galimberti: sano y salvo”. Este era uno de los asesinos el expresidente argentino Aramburu y, según Montanaro, el diario con ello “promocionaba a terroristas”. El diario respondió con varias publicaciones que probaban lo contrario, pero aún así Thompson estuvo bastante tiempo recluido.

9 DE DICIEMBRE DE 1974. Empezaban demoras a camiones repartidores del diario. En medio de las festividades de Caacupé, una considerable demora tuvo la distribución de nuestro diario en las zonas de influencia de Caacupé, Coronel Oviedo y Villarrica. La camioneta de reparto con los ejemplares fue detenida en Caacupé, durante la madrugada por efectivos locales del Departamento de Investigaciones. Retuvieron al chofer y al distribuidor. El vehículo fue liberado al día siguiente bien avanzada la mañana, sin explicación alguna.

Esta práctica de obstaculizar el paso de los camiones de distribución fue creciendo con los años llegando a tal punto que en 1983 todos los días se publicaban los atracos de la policía stronista en las rutas. La persecución era tal que también era noticia y se publicaban las pocas veces que no interferían el paso del diario.

De espaldas al país

29 DE MAYO DE 1977. La nueva plaga de las colonias. ABC Color, con su enviado especial Alcibiades González Delvalle, realizó una serie de notas titulada “De espaldas al país” en la zona del Alto Paraná. Una de las publicaciones molestó a una revista afín al régimen.

En efecto, el director de la Revista “Stroessner, Paz y Progreso”, señor Carlos L. Almeida, entregó un escrito a la redacción de ABC Color con respecto al artículo “La nueva plaga de las colonias”, que hacía alusión a los “periodistas” que recorren el país en nombre de publicaciones que difunden las obras del gobierno esquilmando y extorsionando a los modestos agricultores, a quienes les prometían la solución de sus problemas o que sencillamente eran “convencidos” a pagar costosas “adhesiones” o “reportajes”. Obviamente consideraron que la nota de Alcibiades era “una serie de mal gusto y que apabulla desde hace días al lector de ABC Color bajo el título desopilante de De espaldas al país. Desde luego que el referido ‘periodista’ independiente en la misma página publica su curriculum de integridad ética, contando a los lectores que él y los demás enviados especiales no deben ninguna clase de favor a nadie, que han pagado su hotel, que han viajado en su propio vehículo no oficial y que no practican ninguna clase de ‘periodismo dulzón’”, seguían denostando contra la serie de ABC. Los ataques a nuestro diario obviamente tenían bastante eco en el diario Patria, vocero oficial del Partido Colorado, y en programas radiales como la Voz del Coloradismo.

Montanaro, enojadizo. 22 DE MARZO DE 1978. Una publicación breve de ABC sobre el viaje a Bogotá de una de las mujeres que habían sido detenidas en enero de ese año por participar supuestamente en “actividades subversivas”, pero que obtuvo asilo en la Embajada de Colombia, desató la furia de Montanaro. Lo que más le molestó fue que al final de la información se aclaraba que ABC Color buscó obtener la versión oficial del Ministro del Interior, pero no tuvo respuesta.

¡Negaron boletín Meteorológico!

19 DE MAYO DE 1983. En esa fecha ABC Color informó a sus lectores “Lamentamos, no poder ofrecer hoy a nuestros lectores las informaciones meteorológicas como acostumbramos hacerlo, porque la Dirección de Meteorología recibió orden de que no se entregara más a nuestro diario dicha información y sí a otro diario”. Poco o nada le importó al gobierno la utilidad de difundir la información en plena gran inundación en que Pilar casi desapareció.

Nuestro Director preso

En dos ocasiones nuestro fundador y director, Aldo Zuccolillo, fue preso por defender la libertad de expresión.

16 DE JULIO DE 1983. Decía ABC “El director de este diario, Aldo Zuccolillo, guarda desde ayer reclusión en la penitenciaría nacional de Tacumbú. El juez del crimen, Dr. Edgar Stanley, dispuso su prisión preventiva luego de que Zuccolillo prestó declaración indagatoria en la ampliación del sumario de un proceso que se le sigue a la Dra. Sarah Riva de Vasconsellos, por supuesta violación de la Ley de Fueros”. Amparado en el secreto profesional, nuestro director se negó a dar datos sobre la fuente que proveyó copias de escritos presentados a la Corte Suprema de Justicia por Sarah Riva.

17 DE MARZO DE 1984. En esta fecha se publicó que por segunda vez nuestro director, Aldo Zuccolillo, se encontraba detenido e incomunicado “por orden superior” en las dependencias del Cuartel Central de Policía, desconociéndose hasta ese momento la causa de la medida. “El apresamiento se cumplió sin orden judicial y luego que Zuccolillo se presentó en la repartición policial para cumplir con una citación verbal hecha por oficiales en nombre del Departamento de Orden Público”.

Mientras Zuccolillo seguía detenido y sin explicaciones del motivo de esta vez, apenas hubo tiempo de avisar en tapa a los lectores que nuestro diario iba a ser clausurado el 22 de marzo.

Fuente: Archivo ABC

Por la recopilación pgomez@abc.com.py